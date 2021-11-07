7 ноября - 311-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 54 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день вина "Мерло", Европейский день винного туризма, Международный день инуита, Международный день африканских писателей.

В Украине - День работника социальной сферы, в Швеции - День шоколадного липкого пирога, в США – День нотариуса, День осведомлённости о лимфомах у собак, День горького шоколада с миндалём, День "Обнимите медведя", в Таджикистане - День театра, в Аргентине - День спортивного журналиста, в Тунисе - День новой эры, День обновления, в Беларуси - День работников гражданской авиации, в Бангладеш - День революции и солидарности, в Грузии - День нотариуса, в Кыргызстане - День истории и памяти предков, в Венгрии - День оперы, на Мальдивах - День принятия ислама.

Памятные даты 7 ноября, годовщины и события

7 ноября 1891 года американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый прототип застежки-молнии.

В 1913 году в Северной Америке на Великих Озерах разразился сильнейший шторм, вошедший в историю как "Великий". Потерпели крушение 12 кораблей, погибли более 250 человек.

Читайте такжеГороскоп на 7 ноября 2021: что завтра ждет все знаки ЗодиакаВ 1940 году в США, в штате Вашингтон, произошло обрушение висячего моста "Tacoma Narrows Bridge" из-за ошибки с ветровыми нагрузками. Единственный водитель машины, оказавшейся на мосту, успел покинуть авто и спастись. Процесс разрушения был снят на 16-миллиметровую цветную кинопленку Kodachrome. На основе съемки был создан документальный фильм "The Tacoma Narrows Bridge Collapse", позволивший впоследствии подробно изучить процесс разрушения.

Демонтаж пилонов и боковых пролетов был начат вскоре после аварии и продолжался до мая 1943 года. При строительстве нового моста были использованы анкерные устои, быки (основания) пилонов и некоторые другие составные части старого моста. Полностью восстановленный мост был открыт 14 октября 1950 года и являлся на тот момент третьим по длине висячим мостом в мире (общая длина - 1822 м, длина центрального пролета - 853 м).

В 1949 году была получена первая нефть на Нефтяных Камнях, старейшей в мире морской нефтяной платформе. Это - крайняя восточная сухопутная точка Азербайджана, поселок городского типа в Каспийском море, в 42 километрах к востоку от Апшеронского полуострова.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 7 ноября чтит память мучеников Маркиана и Мартирия. По народным приметам, с этого дня начинает меняться резко погода, становится очень холодно, приближается настоящая зима.

Что сегодня нельзя делать

Тем, кто занимается частной торговлей, рекомендуется в этот день не ездить никуда с товаром. Женщинам и девушкам нельзя плакать в подушку. Говорят, что тому, кто потом ляжет на нее, перейдут все слезы и боли.

Приметы на 7 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

сухо - зима будет морозной;

идет снег - к продолжительной зиме.

Именины 7 ноября

Именины у Маркиана, Матроны, Афанасия и Валерия.

Читайте также:

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева