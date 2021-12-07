7 декабря - 341-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 24 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день гражданской авиации (ООН), Всемирный день трюков, День украинского платка.

В Украине - День местного самоуправления, в США - День штата Делавэр, День штата Иллинойс, День памяти Пёрл-Харбор, День написания писем, День сахарной ваты, в Колумбии -День маленьких свечек, в Армении - День памяти жертв Спитакского землетрясения, в Гватемале - День сожжения дьявола, День диктора, в Турции - Фестиваль вращающихся дервишей, в Гане - День фермера, в Италии - Праздник святого Амброзия, в Индии - День флага вооружённых сил, в Таджикистане - День работников финансовых органов, на Соломоновых островах - День Западной провинции.

Памятные даты 7 декабря, годовщины и события

В 1678 году Луи Энпен стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад.

Читайте такжеЛюбимцы фортуны: кому крупно повезет в 2022 году7 декабря 1732 года в Лондоне английский театральный деятель и актер Джон Рич на площади Ковент-Гарден открыл новый оперный театр, по месту расположения он получил название "Ковент-Гарден" (Covent Garden). Во время пожаров 1808 и 1856 годов здание театра было полностью уничтожено. Здание современной оперы было построено по проекту Барри в 1858 году. В 1892 году здесь состоялась английская премьера оперы Рихарда Вагнера "Кольцо Нибелунга" под управлением композитора и дирижера Густава Малера. Сегодня это здание служит домом для королевской оперной и балетной трупп, хотя в нем нередко дают представления гастролирующие оперные и балетные труппы со всего мира.

В 1990-х годах театр был закрыт на реконструкцию и открыл свои двери для зрителей в 1999 году. Здесь появилось новое фойе в Цветочном зале, где регулярно проводятся концерты. От прежнего театра в здании остался зрительный зал, оформленный пурпуром и золотом, с маленькими бра в абажурах, и часть фойе с лестницей и кафе-холлами. Все остальные помещения, включая большое "воздушное" фойе, громадные служебные помещения с просторными репетиционными студиями и два дополнительных небольших зала, были построены заново.

В 1972 году состоялся запуск космического корабля "Аполлон-17", совершившего последнюю в программе "Аполлон" посадку на Луну.

В 1982 году в Техасе (США) впервые была осуществлена смертная казнь при помощи инъекции.

Читайте такжеКогда ставить и наряжать елку 2022: советы, приметы и православные традиции7 декабря 1988 года в Армении произошло сильнейшее землетрясение, охватившее всю северную часть территории республики с населением около одного миллиона человек. В результате стихийного бедствия погибли более 25 тысяч человек, около 19 тысяч стали инвалидами, лишились крова 530 тысяч человек. Были полностью разрушены город Спитак и 58 сел. Частично разрушены города Ленинакан, Степанаван, Кировакан и еще более 300 населенных пунктов. 600 км автодорог и 10 км железнодорожных путей были выведены из строя, разрушены 230 промышленных предприятий.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 7 декабря чтит память великомученицы Екатерины. Другие названия праздника: "Катеринин день", "Катерина Женодавица", "Первое катание на санях". В старину особо почитали святую Екатерину женщины, так как она считалась покровительницей брака и невест, а также помощницей рожениц и беременных. В этот день проводились различные гадания и посиделки с парнями.

Что сегодня нельзя делать

Постарайтесь не засиживаться допоздна в гостях. Нельзя устраивать шумные вечеринки. Также вся еда должна быть постной, избегайте мясных и молочных блюд, не пейте алкоголь. Еще следует отказаться от физического труда, уборки, стирки, ремонта, рукоделия. Не рекомендуется разжигать костры и камины - жизнь может "задымиться".

Приметы на 7 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

день ясный - зима будет холодной;

тепло, туманно и слякотно - морозов не будет еще десять дней;

снег упал на сухую землю - следующий год будет неурожайным;

на небе много звезд - к скорому снегопаду.

Именины 7 декабря

Именины у Екатерины, Августы, Порфирия, Симона, Григория, Ивана, Александра, Митрофана, Евгения, Михаила, Алексея и Марка.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева