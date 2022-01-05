5 января - 5-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 360 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный разгрузочный день, День маленьких историй, Международный день бойскаутов.

В Японии - День клубники, в США - День взбитых сливок, День кето-диеты, День сценариста, День птиц, в Китае - Фестиваль льда и снега, в Беларуси - День работников социальной защиты, в Сербии, Черногории - Народный праздник "Туциндан", в Испании - Кавалькада царей-волхвов, в Великобритании - Двенадцатая ночь.

Памятные даты 5 января, годовщины и события

В 1769 году шотландский инженер, изобретатель-механик Джеймс Уатт получил патент на свою уникальную паровую машину двойного действия. Это изобретение положило начало промышленной революции вначале в Англии, а затем и во всем мире. Уатт был членом Эдинбургского королевского общества, Лондонского королевского общества, Парижской академии наук. Он ввел первую единицу мощности – лошадиную силу. Его именем названа официальная международная единица мощности – ватт.

Читайте также5 января: народный праздник и приметы, что нельзя делать5 января 1933 года началось строительство подвесного моста над проливом "Золотые ворота". Он соединил город Сан-Франциско и южную часть округа Марин, рядом с пригородом Саусалито. 27 мая 1937 года в 6 часов утра мост "Золотые Ворота" открыли сначала для пешеходов, а через 12 часов и для транспорта. С момента открытия и до 1964 года мост являлся самым большим висячим мостом в мире. Он восхищает своими размерами: длина – более 2,7 км с 1280 метровым подвесным пролетом, высота в середине пролета - 66 м, высота двух главных опор – 230 м, масса моста – 894 500 тонн. За свою красоту мост получил массу призов. Он – один из самых узнаваемых мостов в мире.

5 января 1964 года в Лондонском метро начал использоваться первый в мире автоматический билетный турникет.

В 1972 году в этот день в США начались работы по созданию многоразового транспортного космического корабля (шаттла).

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 января чтит память святого Феодула и еще 9 мучеников. В народе день назвали "Федул Зимний".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя работать с острыми предметами. Если предстоит серьезная операция, то лучше ее перенести на другой день.

Приметы на 5 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какая погода на Федула - таким будет ноябрь;

сильный ветер - год будет урожайным.

Именины 5 января

Именины у Ивана, Феоктиста, Нифонта, Павла и Василия.

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