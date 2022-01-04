4 января - 4-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 361 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День Ньютона, Всемирный день гипноза, Всемирный день азбуки Брайля (ООН).

В США - День штата Миссури, День государственности штата Юта, День музыкального поп чарта, День недопробитых бюллетеней, День викторины, Национальный день спагетти, День бесплатной цветочной корзины, День взвешивания, в Шотландии – День подарков, в Великобритании – День развода, в Мьянме - День независимости, в Нигерии - День огони, в Конго - День мучеников независимости, в Таиланде - День кавалерии, в Анголе - День мучеников колониальных репрессий.

Памятные даты 4 января, годовщины и события

4 января 1943 года американский журнал "Time" обнародовал свой рейтинг "Человек года". Его возглавил Иосиф Сталин. Еженедельник публикует этот рейтинг с 1927 года. Журнал выбирает персону в зависимости от влияния, которое она оказала на общество, причем без учета того, положительное это влияние или отрицательное. Первым, кто попал на обложку журнала в номинации "человек года" в 1927 году, стал известный американский летчик Чарльз Линдберг. Он удостоился этой чести за то, что в одиночку пересек Атлантический океан. За Линдбергом последовал автомобильный магнат Уолтер Крайслер и глава совета директоров "Дженерал Электрик" Оуэн Янг.

Читайте такжеГороскоп на 4 января 2022: что завтра все знаки Зодиака должны сделать для своего счастьяВ период 1930-1940 годов "людьми года" признавались не только политики, но и диктаторы. Генералиссимус Чан Кайши вместе с супругой украсили обложку журнала в 1937 году. На следующий год номинацию "человек года" заслужил Адольф Гитлер. Правда, вместо фотографии на обложке была помещена средневековая гравюра с изображением пыток инквизиции через повешение. В 1939 году "человеком года" по категории диктатор стал Иосиф Сталин. Во второй раз он получил эту номинацию, как борец с фашизмом, 4 января 1943 года. В десятилетии, на которое пришлась Вторая мировая война, "людьми года" дважды признавались Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и генерал Джордж Маршалл.

4 января 1985 года в одной из клиник северного Лондона родился первый ребенок по программе гестационного, или полного суррогатного материнства. Суррогатной матерью стала миссис Коттон, а родилась у нее девочка. Кстати, первый ребенок – Луиза Браун, зачатый в пробирке, тоже родился в Британии. Это произошло 25 июля 1978 года в небольшом городке Оулдем. Чтобы Луиза появилась на свет, потребовалось более 600 попыток ЭКО. Вынашивала ребенка генетическая мать.

Читайте такжеВыходные в январе: как Украина отдыхает на Новый год и после него4 января 2004 года космический аппарат "Спирит", запущенный США в 2003 году по проекту Mars Exploration Rover, совершил посадку на Марс в районе кратера Гусева и плато Меридиана. Задачей аппарата было изучение поверхности планеты и обнаружение признаков жизни. Первые изображения, снятые камерами аппарата, были переданы на Землю еще во время его спуска на парашюте. А уже через несколько часов после посадки в НАСА поступило около 30 мегабайт информации. Управление аппаратом осуществляла специальная Лаборатория реактивного движения. В 2009 году планировался запуск Марсианской научной лаборатории. Однако планы из-за финансового кризиса были отложены.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 января чтит память святой Анастасии, которую в народе прозвали Узорешительницей. Она также является покровительницей беременных женщин. Другие названия праздника: "Анастасия", "Анастасия Узорешительница", "Анастасия постница", "Федотья".

Что сегодня нельзя делать

Не наказывайте животных, нельзя вязать и ходить босиком. А еще не забывайте, что сейчас проходят последние дни Рождественского поста, и есть запреты не только на еду, но и на плохие действия и темные мысли.

Приметы на 4 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

погода на Анастасию предсказывает октябрьскую;

много сосулек - год будет урожайным.

Именины 4 января

Именины у Дмитрия, Анастасии и Фёдора.

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