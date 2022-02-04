4 февраля - 35-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 330 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День рождения резиновых калош, Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, Международный день человеческого братства, День неандертальца.

В США - День Розы Паркс, День конопли, День благодарности почтальону, День создания вакуума, День работы в голом виде, День домашнего супа, День "Подарите детям улыбку", День жевательной резинки, День красной одежды, День фаршированных грибов, в Латвии - День каши, в Таиланде - Праздник цветов, в Японии - Праздник начала весны "Риссюн", в Норвегии - Фестиваль ледовой музыки, в Шри-Ланке - День независимости, в Тайване - День фермера, в Анголе - День вооружённой борьбы.

Памятные даты 4 февраля, годовщины и события

В 1789 году 4 февраля Коллегия выборщиков избрала Джорджа Вашингтона первым президентом США.

В 1794 году во время Великой французской революции Национальный конвент 4 февраля отменил рабство во Франции и ее колониях.

В 1824 году американский изобретатель и бизнесмен Чарльз Гудрич из Бостона, именем которого названа одна из ведущих мировых компаний по производству автомобильных шин, представил публике резиновые калоши. Гудиер открыл способ вулканизации каучука, придававший изделиям эластичность. Так и появилась резина. Что касается калош, то патент на это изобретение Гудиер продал, причем выгодно.

Читайте такжеИменинники 4 февраля - кто празднует День ангела сегодня4 февраля 1857 года в Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения - долина Неандерталь в Германии - "неандертальцем". Представили находку профессор Иоганн Карл Фульротт и палеонтолог Герман Шафгаузен. Долгое время считалось, что неандертальцы предшествовали появлению человека современного типа. Но в 2006 году ученым удалось расшифровать гены неандертальцев, в результате чего выяснилось, что генетическое расхождение между современными людьми и неандертальцами составляет 500 тысяч лет. Ученые считают, что неандертальцы некоторое время жили одновременно с другим типом "человека разумного" - кроманьонцем, останки которого впервые были найдены в пещере Кро-Маньон во Франции. Внешний облик и мозг у кроманьонцев был как у современных людей, они считаются нашими прямыми предками.

В 1941 году американский химик Рой Планкетт получил патент на изготовление тетрафторэтиленового полимера - тефлона.

В 1945 году в Ливадийском дворце открылась Ялтинская конференция. Главы США, Британии и СССР - Рузвельт, Черчилль и Сталин обсуждали вопрос безоговорочной капитуляции Германии и ее последующий раздел на четыре зоны оккупации. Рассматривался и польский вопрос - перераспределение территории страны, а также обсуждалось проведение первой конференции Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско. Сталин предложил, что СССР начнет военные действия против Японии после поражения Германии и оккупирует часть Кореи. Его коллеги согласились и решили разделить страну на две зоны по 38-й параллели.

Читайте такжеК чему снится ребенок по соннику: разгадываем знаки от ВселеннойВ 1976 году 4 февраля в Гватемале произошло самое масштабное в истории землетрясение, в результате которого погибли 23 тысячи человек.

В 1977 году в этот день в результате аварии эскалатора в Чикагском метро 11 человек погибли и 180 получили ранения. Это - крупнейший в истории инцидент на метрополитене.

В 2004 году 4 февраля был запущен Facebook. Эта крупнейшая на сегодня социальная сеть в мире была основана Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время учебы в Гарвардском университете - Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом. Первоначально веб-сайт назывался Thefacebook и был доступен только для студентов Гарвардского университета, затем регистрацию открыли для других вузов Бостона, а затем и для студентов любых учебных заведений США, имеющих электронный адрес в домене .edu.

Начиная с сентября 2006 года, сайт стал доступен для всех пользователей Интернета в возрасте от 16 лет, имеющих адрес электронной почты. Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. Его аудитория – более 2 миллиардов человек. Компания Facebook Inc. является владельцем других популярных сервисов, таких как Instagram, WhatsApp. Благодаря этому сайту Марк Цукерберг в 23 года стал самым молодым миллиардером планеты.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 февраля чтит память святого Тимофея, который был не только апостолом от 70-ти, но еще и епископом. Тимофеевские морозы считались одними из самых сильных. А еще день называли Полузимником - именно сегодня наступала половина зимы.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя выносить мусор из дома, особенно вечером. Так вы можете отдать свое счастье.

Приметы на 4 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

сильный мороз - к скорой весне;

стекло запотевает во время мороза - к потеплению;

морозные узоры на окне расположены вертикально - холода еще долго продлятся, а если горизонтально - потеплеет;

много снега - к хорошему урожаю зерновых.

Именины 4 февраля

Именины у Тимофея, Георгия, Петра, Ефима, Анастасии, Иосифа и Николая.

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