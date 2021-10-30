30 октября - 303-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 62 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день жизни, День осведомлённости о сахарной зависимости, Африканский день еды и безопасности питания, Международный день ортопедических медсестёр, День контрольного списка.

В США - День публициста, День "Напиши бывшему", День "Купи пончик", День тыквенного хлеба, День возврата рецептурных лекарств, День кукурузных конфет, День "Выскажись о службе", День создания великолепных похорон, Ночь призраков в холодильнике, День "Обнимите овечку", в Малайзии - День детей, в Великобритании, США, Канаде - Чудовищная ночь, в Индонезии - День национальной валюты, в Индии - Тевар Джаянти, в Словакии - День принятия Декларации словацкой нации.

Памятные даты 30 октября, годовщины и события

В 1888 году патент на шариковую ручку получил Джон Лауд, а следующий - в 1916 году - Ван Вечтен Райзберг. Затем в конце 1930-х годов похожую на современную шариковую ручку запатентовал венгерский журналист Джозеф Ласло Биро. Вообще, он был не только журналистом, но и изобретателем. А шариковую ручку он сконструировал именно из-за того, что приходилось много писать обычным пером, которое требовало чернильницы и оставляло кляксы. Изобретение казалось многообещающим в денежном плане.

Читайте такжеТребуют конфет и запускают фонарики: как отмечают Хэллоуин в разных странахПочти сразу патент на производство шариковых ручек выкупили ВВС Великобритании для своих пилотов. Им было крайне неудобно возиться с перьевыми ручками в воздухе. Перебравшись в Аргентину Биро перерегистрировал свой патент и с большой выгодой продал его за 1 млн долларов компании Eversharp. Аргентинская компания наладила первое в мире массовое производство шариковых ручек. Торговля внутри страны шла прекрасно: дешевизна и практичность нового прибора пленили множество покупателей. Американский коммивояжер Милтон Рейнолдс, путешествуя по Аргентине, случайно купил несколько шариковых ручек на улице.

Деловая хватка подсказала Рейнолдсу, какую огромную прибыль можно извлечь из этой простой вещицы, если продавать ее массово. Он навел справки и узнал, что изобретение венгерского журналиста запатентовано всего в двух странах, а крупнейший и богатейший рынок - США - не закрыт для него никакими патентами. Рейнолдс поспешил зарезервировать этот рынок за собой. В 1943 году он сам запатентовал шариковую ручку в США и наладил ее массовое производство. Как Рейнолдс и предполагал, успех шариковой ручки был огромным. Только за один день в магазине Джимбела в Нью-Йорке было продано 10 тысяч штук.

Кстати, первые покупатели привлекались лозунгом о том, что новая ручка может писать под водой. Шариковая ручка сделала Рейнолдса миллионером. Автор изобретения Биро попытался отстоять свое право на патент в американском суде, но проиграл. А изобретение еще не исчерпало к тому времени весь свой потенциал "создателя миллионеров": в 1958 году француз Марсель Бик доработал ее и получил сверхдешевую в производстве модель под названием BIC, которая положила начало созданию "BIC Corporation", сегодня контролирующей одну треть рынка продаж шариковых ручек.

Читайте такжеХеллоуин 2021: как появился праздник, что означает, почему нужно вырезать тыквуВ 1938 году в США, на радиостанции CBS, состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса "Война миров", стилизованная под прямой репортаж с места событий. Многие американцы поверили в реальность происходящего, что вызвало невиданную панику. Режиссером радиопостановки был Орсон Уэллс.

В 1954 году в северной части Бермудского треугольника исчез самолет R7V-1 с 42 людьми на борту.

В 1961 году СССР произвел взрыв самой мощной бомбы в мировой истории: 58-мегатонная водородная бомба ("Царь-бомба") была взорвана на полигоне на острове Новая Земля. Глава страны Никита Хрущев тогда пошутил, что первоначально предполагалось взорвать 100-мегатонную бомбу, но заряд уменьшили, "чтобы не побить все стекла в Москве".

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 октября чтит память пророка Осия. Другие названия праздника: "Осий Осенний", "Осий Колесник". В народе говорили: пришел Осий - снимай колеса с осей (телеги).

Что сегодня нельзя делать

Нельзя мыться в бане, чтобы не смыть здоровье. Многие люди даже старались в этот день не умываться лишний раз, чтобы не заболеть. Не делайте ничего нового и важного. Постарайтесь не нервничать, не скандалить и не ссориться.

Приметы на 30 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

день теплый - зима наступит поздно;

день морозный - зима будет долгой.

Именины 30 октября

Именины у Андрея, Антона, Дамиана, Сергея, Леонтия и Александра.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева