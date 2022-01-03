3 января - 3-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 362 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Праздник сонного дня, День бенгальских искр и гирляндных огней, День рождения соломинки для коктейлей, День Memento Mori, День женщин в рок-н-ролле, Международный день здоровья души и тела.

В США - День государственности штата Аляска, День "Напишите в Конгресс", День вишни в шоколаде, День позора, в Беларуси - День банковских и финансовых работников, в Эстонии - День памяти борцов Освободительной войны, в Буркина-Фасо - День революции, в Японии - Фестиваль Тамасесери, в Индонезии - День Министерства по делам религии.

Памятные даты 3 января, годовщины и события

3 января - День рождения соломинки для коктейлей. Изначально соломинка для питья напитков изготавливалась из пустотелых стеблей злаковых, чаще всего это были ржаные трубочки, от чего и возникло название "приспособления". Первую искусственную соломинку изобрел американский предприниматель Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков. История "открытия" следующая: однажды Стоун сидел в грустных раздумьях, поскольку дела на фабрике шли плохо, попивая коктейль через ржаную соломинку. Некоторые ее волокна расщепились и завязли у него на зубах. Стоуна это вывело из себя.

Читайте также3 января: какой сегодня праздник и обычаи, что нельзя делатьОн взял полоску бумаги, намазал ее край по всей длине клеем, намотал спиралью на карандаш, а затем снял полученную трубочку. Через нее пить было куда удобней. Правда бумага быстро намокала и переставала держать форму. Стоун решил доработать свое изобретение, ему на глаза попалась почтовая марка, в то время она изготавливалась из манильской бумаги, в состав которой входила пенька, отчего марка обладала очень высокой прочностью. Именно из нее Стоун и начал изготавливать соломинки. 3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал свое изобретение.

А уже в 1890 году изготовление соломинок стало его основным бизнесом. Первое время соломинки делали вручную. Только в 1906 году был изобретен автомат для их изготовления. Следующий этап эволюции соломинок произошел в середине 1930-х годов, когда риелтор Джозеф Фридман ввел в соломинку гофрированный участок, позволяющий изгибать ее для большего удобства. Патент на это изобретение Фридман получил 28 сентября 1937 года. Затем он разработал несколько технологий, позволяющих массово производить данный тип соломинок. В 1939 году Фридман основал корпорацию "Flexible Straw Corporation" по изготовлению "гибких соломинок" и начал их массовый выпуск.

Спустя 10 лет этот бизнес сделал Фридмана миллионером. Одними из первых, помимо баров и ресторанов, оценили новинку больницы и госпитали - лежачих больных теперь можно было поить, не проливая жидкость. И, наконец, последний этап эволюции соломинок произошел во второй половине 20 века, когда Отто Дайфенбах, владелец небольшого магазинчика швейных машин в Балтиморе, изобрел целлофановую соломинку для коктейлей.

В этот день в 1870 году началось сооружение Бруклинского моста. Это – один из старейших подвесных мостов в США. Его длина составляет 1825 метров, он пересекает пролив Ист-Ривер и соединяет Бруклин и Манхэттен в Нью-Йорке. На момент окончания строительства он являлся самым большим висячим мостом в мире и первым мостом, в конструкции которого использовались стальные тросы. Мост построен из известняка, гранита и розендейловского цемента. Первоначальное название - Мост Нью-Йорка и Бруклина. В 1915 году за мостом официально было закреплено его текущее название. В 1964 году мост был внесен в список Национальных исторических достопримечательностей. На сегодняшний день мост остается самым популярным местом отдыха и велосипедных прогулок для жителей Нью-Йорка, а благодаря голливудским фильмам считается одним из символов города.

В 1962 году 3 января Папа римский отлучил от церкви главу Кубы Фиделя Кастро.

Читайте такжеГороскоп на 3 января 2022: что завтра ждет все знаки Зодиака3 января 1959 года Аляска стала 49-м и самым большим по территории штатом США. Сам договор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов Соединенным Штатам Америки был подписан 30 марта 1867 года, в октябре этого же года Аляска была передана США. Россия получила за полуостров протяженностью около 700 км 7 миллионов 200 тысяч долларов. После перехода Аляски в американское подданство в течение 17 лет полуостровом ведало военное министерство США.

Постепенно Аляска становилась рентабельной. Пушнина, рыбодобыча, рыбообрабатывающие консервные заводы, разработка приисков изменили статус и жизненные уклады Аляски. В 1884 году Конгресс США принял решение о создании на территории полуострова органов управления, был назначен губернатор, окружной судья, окружное жюри, выделено было 25 тысяч долларов на школьное образование, введен административный запрет на производство алкоголя. И начался длительный путь Аляски к получению статуса штата.

В 1977 году 3 января был собран первый компьютер фирмы Apple.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 января чтит память Петра, Юлиании и Ульяны. Другие названия праздника: "Полукорм", "Петр", "Петр-полукорм", "Прокофий", "Ульяна". В народе верили - если сегодня положить на стол серебряную ложку, то злые люди не смогут переступить порог дома.

Что сегодня нельзя делать

В этот день сны вещие. Будьте осторожнее, если увидите плохое предзнаменование. Не подсматривайте и не подслушивайте.

Приметы на 3 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какая погода 3 января, такой она будет в сентябре;

много снега - будет богатый урожай;

в лесу эхо четкое - грядут сильные морозы.

Именины 3 января

Именины у Женевьевы, Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Прокопия, Сергея, Ульяны, Фемистоклея и Филарета.

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