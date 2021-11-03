3 ноября - 307-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 58 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день медузы, Всемирный день косплея, День осведомлённости о стрессе, День клише.

В Украине - День ракетных войск и артиллерии, День инженерных войск, в США - День "Дайте сегодня кому-нибудь доллар", День сэндвича, День домохозяйки и домохозяина, День здорового питания, в Японии - День культуры, в ОАЭ - День флага, в Панаме, Доминикане, Микронезии - День независимости, на Мальдивах - День победы, в Эквадоре - День независимости Куэнки, в Израиле - Праздник эфиопских общин "Сигд".

Памятные даты 3 ноября, годовщины и события

В этот день в 1888 году "Джек Потрошитель" совершил свое последнее преступление. "Джек Потрошитель" - псевдоним, присвоенный неустановленному серийному убийце, который действовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Прозвище взято из письма, присланного в Центральное агентство новостей, автор которого взял на себя ответственность за убийства.

Читайте такжеПравославный календарь на ноябрь 2021: важные события третьего месяца осениЖертвами, приписываемыми "Джеку Потрошителю", были проститутки из трущоб, которым убийца перерезал горло перед тем, как вскрыть брюшную полость. Извлечение внутренних органов, по крайней мере, у трех из жертв вызвало предположение, что убийца обладает определенными анатомическими знаниями, свойственными профессиональному хирургу. Точное количество жертв "Джека Потрошителя" в настоящее время неизвестно, является предметом споров и колеблется от 5 до 15.

Последняя жертва, Мэри Джейн Келли, была самой молодой и привлекательной из всех, а поэтому зарабатывала больше остальных и имела возможность снимать комнату, в которой ее убили. Тайна личности убийцы до сих пор не дает покоя исследователям.

В 1897 году состоялся первый подъем в воздух цельнометаллического дирижабля "Металбаллон" конструкции Давида Шварца в Берлине. Он закончился разрушением летательного аппарата из-за отказа двигателя.

В 1954 году в Японии на экран впервые вышел фильм "Годзилла".

В 1958 году на левом берегу Сены в Париже был открыт комплекс зданий ЮНЕСКО. Его возвели на площади Фонтенуа, где находится также Военная школа, по проекту международной команды архитекторов – американца Марселя Брейера, итальянца Пьера Нерви и француза Бернара Зерфюсса.

В 1992 году демократ Уильям (Билл) Джефферсон Клинтон, губернатор штата Арканзас, одержал победу на президентских выборах в США.

Какой сегодня церковный праздни

Православная церковь 3 ноября чтит память преподобного Илариона Великого. Именно в этот день анализируют природные явления и определяют, какой будет зима. Другое название праздника - "Иларионов день".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя браниться и чем-то хвастаться, особенно вблизи дорог.

Приметы на 3 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

снег падает и не тает - весной будет много подснежников;

выпало много снега - к хорошему урожаю в следующем году;

дым из трубы поднимается прямо вверх - погода наладится;

ясный солнечный день - скоро похолодает;

вечер тихий и безоблачный -следующий день будет хорошим.

Именины 3 ноября

Именины у Аркадия, Анатолия, Демьяна, Константина, Сергея, Василия, Фёдора, Владимира, Николая, Ивана, Александра, Алексея и Якова.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева