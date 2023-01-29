Сегодня отмечается Международный день без интернета, День мобилизации против угрозы ядерной войны, День героев Крут в Украине и Петр Полукорм. УНИАН расскажет, что означает каждый из этих праздников и какие приметы важно не пропустить в эту дату.
- Какой праздник сегодня - что отмечаем 29 января
- Какой сегодня церковный праздник - день поклонения веригам апостола Петра
- Памятные события 29 января
- Приметы и народные поверья 29 января
- Именины 29 января
Какой праздник сегодня - что отмечаем 29 января
Международный день без интернета - ежегодно отмечается в последнее воскресенье января. Торжество было придумано, чтобы хоть на один день отвлечь людей от социальных сетей, смартфонов и всемирной паутины. Чтобы отметить праздник, нужно немного - лишить себя доступа в интернет и посвятить сутки родным или хобби.
День мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается с 29 января 1985 года. В эту дату была принята Делийская декларация, суть которой - прекращение гонки за ядерным вооружением и превосходством, а также постепенная утилизация ядерного оружия и впоследствии - нивелирование ядерной угрозы. Такой праздник важен, потому что все мы знаем о последствиях ядерной войны - все живое уничтожается на сотни километров, а существа, пораженные радиацией, страдают смертельными заболеваниями и генными мутациями.
День памяти героев Крут - в Украине этот праздник напоминает о событиях, произошедших в 1918 году. Тогда около 400 воинов из отряда киевских курсантов и казаков "Свободного казачества" выступили против подразделения Красной гвардии, исчисляемого 4000 солдат. Украинские защитники одержали победу, заставив СССР прекратить наступление на независимую УНР.
Какой сегодня церковный праздник - день поклонения веригам апостола Петра
Православные верующие отмечают это событие 29 января по новому стилю. Согласно сказанию, около 42 года апостол Петр был заключен в темницу за проповеди об Иисусе Христе. Узника сковали двумя железными цепями, но в ночь перед судом Ангел снял со святого оковы и вывел из темницы. Христиане позже нашли эти цепи и хранили их, как доказательство чуда. Также к веригам приходили верующие, прося об исцелении болезни - святыня выполняла просьбы.
Памятные события 29 января
В истории этот день запомнился несколькими важными ситуациями, например:
- 1616 год - голландские мореплаватели Я. Лемер и В. Схаутен открыли крайнюю южную точку Южной Америки - мыс Горн;
- 1804 год - открытие Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, одного из старейших университетов восточной Европы;
- 1886 год - день рождения первого в мире бензинового автомобиля;
- 1896 год - американский физик Э. Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака;
- 1927 год - в Англии впервые появился отель с ванными комнатами.
Приметы и народные поверья 29 января
В народном календаре день поклонения честным веригам отмечается как праздник "Петр полукорм". Наши предки говорили: "Коли есть метла да костра - будет хлеба до Петра".
Для того, чтобы не разгневать святого, в эту дату вы не должны:
- обижать и оскорблять домашних животных;
- рассказывать кому-либо о проблемах в семье;
- работать с колюще-режущими предметами;
- занимать деньги и одалживать их.
Также 29 января нужно обращать внимание на приметы погоды:
- метет метель - лето будет дождливым;
- мороз в эту дату - лето окажется засушливым;
- птицы летают низко - к выпадению осадков;
- дует северный ветер - к похолоданию и сильным морозам.
Как правило, в этот день начинает ломаться лед, поэтому рыбакам стоит быть внимательными при ловле рыбы.
Именины 29 января
Сегодня свой день ангела отмечают люди с именами Петр, Максим, Иван, Георгий, Леонилла (Неонилла).