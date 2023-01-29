29-й день года по григорианскому календарю. До конца года остаётся 336 дней.

Сегодня отмечается Международный день без интернета, День мобилизации против угрозы ядерной войны, День героев Крут в Украине и Петр Полукорм. УНИАН расскажет, что означает каждый из этих праздников и какие приметы важно не пропустить в эту дату.

Какой праздник сегодня - что отмечаем 29 января

Международный день без интернета - ежегодно отмечается в последнее воскресенье января. Торжество было придумано, чтобы хоть на один день отвлечь людей от социальных сетей, смартфонов и всемирной паутины. Чтобы отметить праздник, нужно немного - лишить себя доступа в интернет и посвятить сутки родным или хобби.

День мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается с 29 января 1985 года. В эту дату была принята Делийская декларация, суть которой - прекращение гонки за ядерным вооружением и превосходством, а также постепенная утилизация ядерного оружия и впоследствии - нивелирование ядерной угрозы. Такой праздник важен, потому что все мы знаем о последствиях ядерной войны - все живое уничтожается на сотни километров, а существа, пораженные радиацией, страдают смертельными заболеваниями и генными мутациями.

Видео дня

День памяти героев Крут - в Украине этот праздник напоминает о событиях, произошедших в 1918 году. Тогда около 400 воинов из отряда киевских курсантов и казаков "Свободного казачества" выступили против подразделения Красной гвардии, исчисляемого 4000 солдат. Украинские защитники одержали победу, заставив СССР прекратить наступление на независимую УНР.

Какой сегодня церковный праздник - день поклонения веригам апостола Петра

Православные верующие отмечают это событие 29 января по новому стилю. Согласно сказанию, около 42 года апостол Петр был заключен в темницу за проповеди об Иисусе Христе. Узника сковали двумя железными цепями, но в ночь перед судом Ангел снял со святого оковы и вывел из темницы. Христиане позже нашли эти цепи и хранили их, как доказательство чуда. Также к веригам приходили верующие, прося об исцелении болезни - святыня выполняла просьбы.

Памятные события 29 января

В истории этот день запомнился несколькими важными ситуациями, например:

1616 год - голландские мореплаватели Я. Лемер и В. Схаутен открыли крайнюю южную точку Южной Америки - мыс Горн;

1804 год - открытие Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, одного из старейших университетов восточной Европы;

1886 год - день рождения первого в мире бензинового автомобиля;

1896 год - американский физик Э. Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака;

1927 год - в Англии впервые появился отель с ванными комнатами.

Приметы и народные поверья 29 января

В народном календаре день поклонения честным веригам отмечается как праздник "Петр полукорм". Наши предки говорили: "Коли есть метла да костра - будет хлеба до Петра".

Для того, чтобы не разгневать святого, в эту дату вы не должны:

обижать и оскорблять домашних животных;

рассказывать кому-либо о проблемах в семье;

работать с колюще-режущими предметами;

занимать деньги и одалживать их.

Также 29 января нужно обращать внимание на приметы погоды:

метет метель - лето будет дождливым;

мороз в эту дату - лето окажется засушливым;

птицы летают низко - к выпадению осадков;

дует северный ветер - к похолоданию и сильным морозам.

Как правило, в этот день начинает ломаться лед, поэтому рыбакам стоит быть внимательными при ловле рыбы.

Именины 29 января

Сегодня свой день ангела отмечают люди с именами Петр, Максим, Иван, Георгий, Леонилла (Неонилла).

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