28 октября - 301-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 64 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День любителей плюшевых животных, Международный день анимации, День дикой еды, Международный день вина "Кариньян", Всемирный день дзюдо, Международный день креольской культуры.

В Украине - День освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в США - День иммигрантов, День первого реагирования, День шоколада, День внутренней медицины, в Чехии – День независимости, в Венесуэле - День инженера, в Китае - Гонконгский фестиваль вина и гастрономии, в Греции и на Кипре - День "Охи", в Индонезии - День клятвы молодёжи, в Индии - Праздник матерей "Ахой Аштами", в Бразилии - День государственных служащих, в Японии - День предотвращения последствий землетрясений в префектуре Гифу.

Памятные даты 28 октября, годовщины и события

28 октября 1237 года впервые был в исторических документах упомянут Берлин. То есть, это - День рождения города.

В 1492 году Колумб высадился на Кубе.

В 1707 году произошло землетрясение в Японии, оно унесло жизни около 5 тысяч человек.

Читайте такжеПоздравления с днем рождения подруге: красивые открытки и добрые словаВ 1886 году состоялось официальное открытие Статуи Свободы в Нью-Йорке. Она подарена Францией в честь столетней годовщины независимости США и в знак дружбы между двумя государствами. Статуя прибыла в Нью-Йорк 17 июня 1886 года на борту французского парохода "Изери". Транспортировалась в разобранном виде - была разделена на 350 частей, упакованных в 214 ящиков. В течение четырех месяцев ее собирали и монтировали на гранитный пьедестал перед зданием суда на территории форта Вуд. Статуя Свободы является символом США.

Богиня Свободы держит факел в правой руке и подобие книги (таблички) в левой. Надпись на табличке гласит: "JULY IV MDCCLXXVI" ("4 июля 1776") - дата подписания Декларации Независимости. Одна нога статуи опирается на разбитые оковы. Семь зубцов в ее короне символизируют семь морей или семь континентов. Высота от земли до кончика факела - 93 метра, высота самой статуи, от верха пьедестала до факела - 46 метров. Статуя была построена из тонких листов меди, отчеканенных в деревянных формах. Сформированные листы потом были установлены на стальной каркас. В 1886-1916 годах Статуя Свободы была доступна туристам, которые могли забраться на самую ее вершину. Из короны статуи открывался обширный вид на нью-йоркскую гавань.

Сейчас открыта лишь лестница на пьедестал. Внутри цоколя находится Музей заселения Америки и истории самой статуи. За более чем вековую историю статуи ее несколько раз ремонтировали и усовершенствовали. Последние крупные работы проходили в 1986 году, к дню столетия Статуи Свободы. В 1984 году она была внесена в список объектов, находящихся под особой охраной ЮНЕСКО.

В 1914 году фирма "Kodak" объявила о начале работы над созданием технологий цветной фотографии.

Читайте такжеХеллоуин 2021: как появился праздник, что означает, почему нужно вырезать тыквуВ 1965 году в США был открыт крупнейший монумент в мире, 192-метровая стальная арка "Ворота на Запад". Общая стоимость проекта составила 30 миллионов долларов. Арка состоит из соединенных сваркой 43 сегментов треугольного сечения. Сооруженная из нержавеющей стали, она стала самым высоким монументом в США и видна с расстояния тридцати миль. Арка способна выдерживать землетрясения в 5-6 баллов и сильные ветры. Как утверждают проектировщики, эта монументальная стальная радуга, высотой в 192 метра, должна простоять ровно тысячу лет. Что с ней случится, по прошествии этого срока, остается лишь догадываться.

В 1995 году произошел пожар в бакинском метро - крупнейший по числу жертв инцидент в истории всех метрополитенов мира. Согласно официально данным, в результате пожара погибли 289 пассажиров, в том числе 28 детей. Число раненых составило 270 человек.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 октября чтит память святого Евфимия Солунского. В народе праздник назвали "Ефимий Осенний".

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя заниматься тяжелой физической работой по дому и проводить генеральную уборку.

Приметы на 28 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

солнце восходит, а над ним облако - хорошей погоды не ждите;

вдруг появились комары - зима будет теплой.

Именины 28 октября

Именины у Евфимия, Дениса, Ивана, Семёна, Дмитрия и Афанасия.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева