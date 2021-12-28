28 декабря - 362-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 3 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день кино, День продолжения банкета.

В США - День штата Айова, День клятвы верности флагу, День короткометражного кино, День загрузки, День шоколадных конфет, День "Позвони другу", День игры в карты, в Азербайджане - День адвоката, в Испании - День смеха, Яично-мучная битва, в Эфиопии - День святого Гавриила, в Южной Австралии - День провозглашения провинции, в Таиланде - День памяти короля Таксина, в Таджикистане - День Комитета национальной безопасности.

Памятные даты 28 декабря, годовщины и события

28 декабря 1065 года было завершено строительство церкви Святого Петра, ставшей основой Вестминстерского аббатства. В этот день церковь была освящена. Аббатство открылось в феврале 1066 года. Впоследствии оно стало местом коронации всех британских монархов. Первым коронованным здесь венценосцем стал в 1066 году Вильгельм Завоеватель. В аббатстве нашли вечный приют многие выдающиеся англичане: короли, литераторы, ученые, музыканты.

Читайте такжеНовогодние выходные 2022: как отдыхаем на Рождество и Новый годСреди них - Елизавета I (1533-1603), Георг Фридрих Гендель (1685-1759), Исаак Ньютон (1643-1727) и Чарльз Дарвин (1809-1882). Здесь же находится могила Неизвестного Воина как символ памяти о солдатах, погибших в годы Первой мировой войны. В Уголке поэтов покоится прах Джефри Чосера, Сэмюэля Джонсона, Теннисона, Браунинга, Диккенса и многих других знаменитых писателей и поэтов. Рядом с ними погребен прославленный актер Дейвид Гаррик. Кроме этого, здесь находится множество памятников: Милтону, Китсу, Шелли, Генри Джеймсу, Томасу Элиоту и другим. Среди поздних мемориальных досок можно найти таблички, посвящённые поэту Дилану Томасу и Лоренсу Оливье. Вестминстерское аббатство является действующей церковью, где ежедневно проводятся литургии и службы. Оно причислено к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

В 1869 году в Огайо Уильямом Семплом была запатентована первая жевательная резинка.

В 1895 году немецкий физик В.Рентген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.

Читайте такжеКогда в 2022 году надо ходить колядовать, щедровать и посевать: запоминайте датыВ 1908 году произошло землетрясение на Сицилии. Главной жертвой природного катаклизма стал цветущий город Мессина. Подземные толчки, сила которых достигала 7,5 балла по шкале Рихтера, унесли жизни более 75 тысяч человек, а вызванная ими волна цунами высотой 10 метров довершила разрушение города. Также серьезно пострадали город Реджо-ди-Калабрия и окрестные селения. Примечательно, что землетрясение не принадлежало к числу сильнейших. Трагедия Мессины была в том, что подземный толчок произошел непосредственно под городом.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 декабря чтит память святого Трифона. Другие названия праздника: "Трифон", "Заря в рукавицах", "День исцеляющих молитв". В народе говорили: "На Трифона и птица в лесу замерзает".

Что сегодня нельзя делать

В этот день еще продолжается Рождественский пост, поэтому нужно соблюдать его запреты в отношении еды и поведения. Не стоит ни на кого злиться, нужно сдерживать эмоции и быть доброжелательным. Есть еще народное поверье, которое запрещает жаловаться на холод. Весь день нужно быть веселым и бодрым, чтобы мороз подарил крепкое здоровье.

Приметы на 28 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

сегодняшняя погода - прогноз на март;

днем мороз, а вечером стало теплеть - к стуже;

днем северный ветер - к сильным морозам;

синицы расчирикались - к морозам.

Именины 28 декабря

Именины у Павла, Василия и Степана.

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