В этот день в мире отмечаются Международный день плюшевого мишки, День капризных сотрудников, Всемирный день эрготерапии, Всемирный день аудиовизуального наследия (ЮНЕСКО).
В Великобритании - День наставничества, День чёрной кошки, в США - День военно-морского флота, День Сильвии Плат, День американского пива, День здоровья лёгких, День трусов-боксеров, в Алжире - День посадки деревьев, в Армении - День памяти жертв теракта в парламенте, в Австралии - День защиты детей, в Конго - День трёх Заиров, в Греции - День национального флага, в Словакии - День черновской трагедии.
Памятные даты 27 октября, годовщины и события
В 1873 году американец Джозеф Глидден, фермер из штата Иллинойс, запатентовал колючую проволоку, в ее изначальном виде она используется и сегодня. Это изобретение получило широкое применение и к 1880 году революционно изменило жизнь на просторах Великих равнин США. Недорогие изгороди из колючей проволоки позволили фермерам, державшим скот, обходиться без ковбоев, а владельцам ранчо - легко защищать свои посевы от забредающих на их земли животных. Развитие животноводства в Штатах благодаря этому изобретению получило значительный толчок.
В 1901 году в Париже, ограбив магазин, налетчики впервые скрылись на автомобиле.
Читайте такжеХеллоуин 2021: как появился праздник, что означает, почему нужно вырезать тыквуВ 1951 году 27 октября в Саскачеванском университете (Канада) под руководством Гарольда Джонса было впервые применено радиационное облучение как средство для борьбы со злокачественными образованиями у онкологических больных. Лучевую терапию проводили, используя радиоактивный кобальт-60 ("кобальтовую пушку") в качестве источника гамма-лучей высокой энергии, действующих аналогично рентгеновским лучам, нейтронам и электронам.
Лучевая терапия использовалась и в лечении неопухолевых заболеваний. Так, например, ранее рентгенотерапия применялась как способ эпиляции и для лечения повышенной потливости. Сегодня этот вид лечения часто используется для лечения пяточных шпор.
В 1982 году Китай объявил, что численность населения "Поднебесной" превысила миллиард.
В 2008 году в Швейцарии была открыта первая в стране линия метрополитена Лозанны.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 27 октября чтит память святой Параскевы Сербской. Ее почитают как целительницу болезней, защитницу беременных и рожениц. В народе день назвали Параскева Грязнуха. Говорили - на Грязнуху не бывает сухо.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя стирать и прясть пряжу. Женщинам, которые ждут ребенка, запрещалось расчесываться.
Приметы на 27 октября
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- яркое и звездное небо - к хорошему урожаю;
- ветреная и сухая погода - лето в следующем году будет неурожайным;
- громко каркают вороны - к оттепели;
- облачная и снежная погода - в мае ожидайте непогоды.
Именины 27 октября
Именины у Михаила, Петра, Кузьмы, Игнатия и Николая.
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