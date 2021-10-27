27 октября - 300-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 65 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 14 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день плюшевого мишки, День капризных сотрудников, Всемирный день эрготерапии, Всемирный день аудиовизуального наследия (ЮНЕСКО).

В Великобритании - День наставничества, День чёрной кошки, в США - День военно-морского флота, День Сильвии Плат, День американского пива, День здоровья лёгких, День трусов-боксеров, в Алжире - День посадки деревьев, в Армении - День памяти жертв теракта в парламенте, в Австралии - День защиты детей, в Конго - День трёх Заиров, в Греции - День национального флага, в Словакии - День черновской трагедии.

Памятные даты 27 октября, годовщины и события

В 1873 году американец Джозеф Глидден, фермер из штата Иллинойс, запатентовал колючую проволоку, в ее изначальном виде она используется и сегодня. Это изобретение получило широкое применение и к 1880 году революционно изменило жизнь на просторах Великих равнин США. Недорогие изгороди из колючей проволоки позволили фермерам, державшим скот, обходиться без ковбоев, а владельцам ранчо - легко защищать свои посевы от забредающих на их земли животных. Развитие животноводства в Штатах благодаря этому изобретению получило значительный толчок.

В 1901 году в Париже, ограбив магазин, налетчики впервые скрылись на автомобиле.

Читайте такжеХеллоуин 2021: как появился праздник, что означает, почему нужно вырезать тыквуВ 1951 году 27 октября в Саскачеванском университете (Канада) под руководством Гарольда Джонса было впервые применено радиационное облучение как средство для борьбы со злокачественными образованиями у онкологических больных. Лучевую терапию проводили, используя радиоактивный кобальт-60 ("кобальтовую пушку") в качестве источника гамма-лучей высокой энергии, действующих аналогично рентгеновским лучам, нейтронам и электронам.

Лучевая терапия использовалась и в лечении неопухолевых заболеваний. Так, например, ранее рентгенотерапия применялась как способ эпиляции и для лечения повышенной потливости. Сегодня этот вид лечения часто используется для лечения пяточных шпор.

В 1982 году Китай объявил, что численность населения "Поднебесной" превысила миллиард.

В 2008 году в Швейцарии была открыта первая в стране линия метрополитена Лозанны.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 октября чтит память святой Параскевы Сербской. Ее почитают как целительницу болезней, защитницу беременных и рожениц. В народе день назвали Параскева Грязнуха. Говорили - на Грязнуху не бывает сухо.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя стирать и прясть пряжу. Женщинам, которые ждут ребенка, запрещалось расчесываться.

Приметы на 27 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

яркое и звездное небо - к хорошему урожаю;

ветреная и сухая погода - лето в следующем году будет неурожайным;

громко каркают вороны - к оттепели;

облачная и снежная погода - в мае ожидайте непогоды.

Именины 27 октября

Именины у Михаила, Петра, Кузьмы, Игнатия и Николая.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева