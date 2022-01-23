23 января - 23-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 342 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Праздник слухов, Всемирный день ручного письма или День почерка (ООН).

В США - День измерения своей стопы, День пирога с ревенем, День святости человеческой жизни, День пирога, День снегоуборщиков, играющих в хоккей с почтовыми ящиками, в Тайване - Всемирный день свободы, в Испании - День памяти святого Ильдефонса Толедского, в Индии - День Субхас Чандра Бос.

Памятные даты 23 января, годовщины и события

23 января 1556 года в Китае произошло одно из самых разрушительных и крупнейших по числу жертв землетрясений в мире. Погибли 830 тысяч человек.

Читайте такжеКогда Пасха в 2022 году: дата и традиции большого церковного праздникаВ 1849 году в Женеве, штат Нью-Йорк, впервые в истории США женщине вручили диплом врача. Его обладательницей стала Элизабет Блэкуэлл, урожденная англичанка.

В 1895 году впервые на берег Антарктиды сошли люди - капитан и пассажир норвежского промыслового судна "Антарктик". Это были Кристенсен и Борхгревинк. Последний и уговорил капитана спустить на воду шлюпку и пристать к берегу. Более того, он собрал там образцы минералов, увидел и описал антарктический лишайник, а в воде заметил медузу. Одним из чудес, которые наблюдали члены экипажа на новом материке, было полярное сияние.

Через несколько лет Борхгревинк возвратился в Антарктиду, но уже в роли руководителя большой экспедиции на судне "Южный крест" (1898–1900).

В 1912 году в Гааге была подписана Международная "опиумная" конвенция - первое международное соглашение о контроле наркотических средств.

В 1960 году Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе "Триест" опустились на дно Марианской впадины. Они достигли "нижайшей" точки Мирового океана, так называемой "Бездны Челленджера". Приборы зафиксировали рекордную глубину - 11 521 метр. Впоследствии цифра была скорректирована - 10 918 метров. Спуск "Триеста" продолжался 4 часа 48 минут, подъем - 3 часа 15 минут. На дне смельчаки пробыли около 20 минут, съев там по шоколадке, чтобы подкрепиться.

Читайте такжеКогда Татьянин день 2022: история праздника, главные традиции и запретыВ 1964 году в Медицинском центре университета штата Миссисипи двенадцать врачей под руководством доктора Джеймса Харди трансплантировали сердце шимпанзе 64-летнему пациенту. После операции он прожил около месяца, так и не придя в сознание.

В 2002 году, сыграв вничью с украинским гроссмейстером Василием Иванчуком в финальном матче за звание чемпиона мира по версии ФИДЕ, 18-летний также украинец Руслан Пономарев из Краматорска досрочно стал чемпионом.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 января чтит память Григория Нисского. В народе день назвали Григорий Летоуказатель - по дню можно узнать погоду на лето.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя выносить мусор и ненужные вещи - лишитесь семейного счастья и удачи. Не стоит капризничать, ныть - в вашей жизни будет еще больше неприятностей. Нельзя сквернословить - будут финансовые проблемы. Если вы оказались в гостях, то не мойте посуду - не сможете устроить личную жизнь.

Приметы на 23 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

ясно и идет сухой снег - лето будет жарким;

выпало много снега - урожай пшеницы будет хорошим;

капель - лето будет теплым;

иней на деревьях - лето будет холодным.

Именины 23 января

Именины у Анатолия, Макария, Павла, Григория, Петра и Пахомия.

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