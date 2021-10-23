23 октября - 296-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 69 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день снежного барса, День моля, День организаторов мероприятий, День рождения плеера iPod, День осведомлённости о синдроме внезапной смерти при эпилепсии, День осведомлённости о синдроме Кабуки.

В Украине - День работников рекламы, в США - День помощника юриста, День бостонского кремового торта, День телеведущих ток-шоу, День "Ласточки вылетают из Сан-Хуан-Капистрано", День консервирования, День питбуля, День "Шлёпни надоедливого коллегу", День кроксов, День перемен, в Мексике - День доктора, в Египте - День освобождения, в Бразилии - День лётчика, в Таиланде - День Чулалонгкорна, в Венгрии - День республики, День памяти венгерского восстания.

Памятные даты 23 октября, годовщины и события

23 октября 1814 года в Лондоне хирургом Джозефом Карпью была проведена первая в современной истории пластическая операция - по восстановлению формы носа. Кстати, ринопластика - одно из древнейших направлений пластической медицины. Такие операции выполняли еще до нашей эры, в частности, в Индии. Там уже умели восстанавливать носы, уши и губы, потерянные, либо искалеченные в бою или по приговору суда. Затем следы развития пластической хирургии отсутствуют до конца 15 века. В это время сицилиец Антони Бранка стал использовать ткань с руки для восстановления поврежденных ушей и губ. Но основателем современной пластической хирургии считается итальянец Гаспар Тальякоцци.

В 1946 году в этот день открылось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Читайте такжеВыходные в ноябре 2021: сколько будем работать и отдыхать в следующем месяцеВ 1947 году впервые лауреатами Нобелевской премии стали супруги. Выходцам из Австрии американским биохимикам Герти и Карлу Кори "за открытие каталитического превращения гликогена" была присуждена премия по физиологии и медицине.

В 1956 году в Венгрии началось антисоветское восстание, больше известное как Венгерская революция. В советских СМИ ее называли Венгерским контрреволюционным мятежом. Революция была жестоко подавлена советскими войсками. Но событие стало одним из важных в период холодной войны, продемонстрировавшим, что СССР готов военной силой удерживать коммунистические режимы в странах Варшавского договора.

Согласно статистике, с 23 октября по 31 декабря 1956 года, во время революции, погибли 2652 венгерских повстанца, 348 мирных жителей, было ранено 19 226 человек. Большинство жертв составляли рабочие - 46,4%, военные и полицейские - 16,3%, студенты - 7,4%, при этом 44% были моложе 25 лет. В Будапеште, в результате уличных боев между советскими войсками и повстанцами, были полностью уничтожены 4 тысячи домов и еще 40 тысяч повреждены.

В 1983 году 23 октября террористы-смертники атаковали штабы американского и французского миротворческих контингентов в Ливане, погибли почти 300 миротворцев.

Читайте такжеГороскоп на 23 октября 2021: что завтра ждет все знаки ЗодиакаВ 2000 году китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, который был создан 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань.

В 2000 году ученые университета Пенсильвании обнаружили древнейшие бактерии, которым, по их оценкам, около 250 миллионов лет.

Также в 2000 году президент США Билл Клинтон подписал указ о выделении 58 млрд долларов на установление национального стандарта употребления алкоголя за рулем. Согласно документу, в крови водителя может содержаться не более 0,08% алкоголя.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 октября чтит память двух святых мучеников - брата и сестры Евлампия и Евлампии. Другие названия праздника: "Евлампий", "Евлампий-светильник", "Зимоуказатель".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя есть жирную пищу, принимать алкоголь.

Приметы на 23 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

дует восточный или северный ветер - ждите похолодания;

нет мороза - зимы еще 4 недели не будет.

Именины 23 октября

Именины у Амвросия, Андрея, Евлампия, Фёдора и Василия.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева