23 июля - 204-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 161 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 июля Юлианского календаря.

В Израиле - Праздник любви "Ту бе-Ав", в США - День арахисового масла и шоколада, День "Достаточно жарко для тебя", День великолепной бабушки, День ванильного мороженого, в Боливии - День дружбы, в Индонезии - День детей, в Японии - День письма, в Сингапуре - День инженера, в Австралии - День "Шоу Дарвин", в Омане - День возрождения, в Египте - Годовщина июльской революции, в Аргентине, Уругвае - День менестреля, в Папуа-Новой Гвинее - День поминовения.

Памятные даты 23 июля, годовщины и события

В 1903 году была создана компания Ford Motor Company, основанная Генри Фордом после получения на ее развитие 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Эта корпорация получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Спустя месяц после образования она выпустила в продажу свой первый автомобиль, в его рекламе говорилось: "наиболее совершенная машина на рынке, которую в состоянии водить даже 15-летний мальчик". Авто купил доктор Пфеннинг из Чикаго. А в течение первого года существования компания произвела 1700 авто, побив все рекорды.

Читайте такжеИменинники 23 июля: кто празднует именины и какое имя дать ребенкуВ этот день в 2000 году был открыт спутник крупнейшей планеты Солнечной системы - Юпитера. Это самый маленький по размерам спутник из всех известных, его диаметр составляет 4,8 км. Его "заметили" астрономы университета Аризоны, их открытие подтверждено обсерваторией Массачусетса.

В 2002 году ученые получили подтверждение одной из самых загадочных легенд - о существовании морских чудовищ. На острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара. Он весил четверть тонны, а длина его щупальцев превышала 15 метров.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 июля чтит память преподобного Антония Печерского - основателя Киево-Печерской лавры и покровителя монахов. Другие названия праздника: "Антониев день", "Антоний Громоносец". В старину в этот день особое внимание обращали на гром - отсюда и название праздника.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит убирать в доме и во дворе. Также не гуляйте у водоемов.

Приметы на 23 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

утром нет росы - к ночи будет дождь;

утром туман - к хорошей погоде;

с утра гремит гром – вечером ждите дождь.

Именины 23 июля

Именины у Антония, Александра, Данила, Леонтия и Петра.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева