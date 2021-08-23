23 августа - 235-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 130 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День навигации по интернету, День недорогих авиабилетов, День "Пари, как ветер", Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, День "Обними свою возлюбленную", День кукурузы в масле.

В Украине - День Государственного флага, в США - День координаторов отдела здравоохранения, День Валентино, День бисквита, День кубинского сэндвича, в Непале - Праздник коров "Гайджатра", в Древнем Риме - Праздник "Вулканалии", в Беларуси - День работников государственной статистики, в Бразилии - День морской авиации, в Румынии - День государственного переворота, День освобождения от фашистской оккупации, в Канаде - День "черной ленты".

Памятные даты 23 августа, годовщины и события

23 августа 1913 года предприниматель Карл Якобсен подарил бронзовую скульптуру "Русалочка" датской столице - Копенгагену, которую торжественно расположили в порту, где она находится по сей день. "Русалочка" стала символом датской столицы. Скульптор Эдвард Эриксен создал ее по заказу сына основателя пивоварни "Carlsberg" Карла Якобсена, который был очарован балетом по сказке Андерсена в исполнении труппы Королевского театра. Моделью для Русалочки послужила жена скульптора Элине Эриксен, а лицо скульптор копировал с Эллен Прайс - балерины Королевского театра, но она отказалась позировать обнаженной для создания всей скульптуры. Высота "Русалочки" - 1,25 м, вес - около 175 кг. В 1964 году произошла трагедия - неизвестные хулиганы обезглавили Русалочку. Преступников так и не удалось найти. Благодаря тому, что сохранилась старая гипсовая форма статуи, удалось отлить новую голову. После реставрации ночью памятник стали освещать прожекторами, возле нее дежурил полицейский пост, но со временем его сняли. И тут с Русалочкой снова приключилась беда - ей отпилили правую руку. На этот раз преступники сами явились в полицию. Ими оказались два подвыпивших парня, которых наказали мягко - лишь штрафом за "порчу коммунального имущества". Русалочку опять починили. С тех пор приключений с ней больше не было. Кстати, в Дании 23 августа празднуют День Русалочки.

Читайте такжеИменинники 23 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка23 августа 1975 года был открыт Харьковский метрополитен. Среди метрополитенов бывшего СССР по длине эксплуатируемых линий занимал четвертое место после Московского, Петербургского, Киевского и позже шестое по пассажиропотоку в СНГ - после Московского, Петербургского, Киевского, Минского и Бакинского.

Харьковский метрополитен - второй по времени открытия, количеству станций и длине линий на территории Украины после Киевского. Он включает три действующие линии общей протяженностью 38,45 км, 30 станций с тремя подземными пересадочными узлами в центре города. Харьковский метрополитен занимает 51-е место в мире по пассажиропотоку, хотя является всего лишь 99-м по длине линий.

В этот день в 1991 году была основана Всемирная паутина - вход в Интернет. Состоялось открытие публичного доступа к первому в мире веб-серверу. Изобретатели веба - Тим Бернерс-Ли и Роберт Кайо. Бернерс-Ли на сегодня - действующий глава Консорциума Всемирной паутины. А в 1993 году появился знаменитый веб-браузерNCSA Mosaic и Всемирная паутина стала набирать популярность, которая на сегодняшний день бьет все возможные рекорды. Тим Бернерс-Ли отмечен множеством наград самого разного, в том числе и международного уровня.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 августа чтит память Лаврентия Римского - архидиакона, казненного во время гонений. Другие названия дня: "Лаврентьев день", "Праздник мельника". В старину несли первый сноп на мельницу и пекли хлеб из муки нового урожая.

Что сегодня нельзя делать

Если по воде идет рябь или поднимается сильный ветер, то на рыбалку идти не стоит - улова не будет. Также не позволяйте никому постороннему прикасаться к вашей подушке - к сглазу.

Приметы на 23 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

много желудей - к большому урожаю в следующем году;

птицы затихли - к дождям;

какая погода в этот день - такой будет осень;

журавли на юг полетели - к морозу уже в середине октября, а если нет – зима будет поздней;

утром иней - зима рано придет и будет промозглой;

погода тихая - в день Мирона, 30 августа, будет такая же.

Именины 23 августа

Именины у Лаврентия, Романа, Афанасия и Вячеслава.

Вас также может заинтересовать:

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева