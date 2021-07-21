21 июля - 202-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 163 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 июля Юлианского календаря.

В США - День хот-дога, День "Возьмите поэта на работу", День "Будь кем-то", День турнира по перетягиванию каната, День рукоделия для местного приюта, День "Никаких щенков из зоомагазина", День десерта "Ламингтон" (National Lamington Day) - США День "Возьмите обезьяну на обед", День возрастного ограничения на алкоголь, День "мусорной еды", в Сингапуре - День расовой гармонии, на Острове Гуам - День свободы, в Бельгии - Национальный день.

Памятные даты 21 июля, годовщины и события

В 1969 году человек впервые ступил на поверхность Луны. Им стал американский астронавт Нил Армстронг, командир корабля "Аполлон-11". Известна его фраза, которую он произнес, ступив на Луну: "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества". Экипаж корабля состоял из трех астронавтов. Экспедиция не преследовала исследовательских задач, цель ее была совершить посадку на спутнике Земли и успешно вернуться обратно. Корабль оставался на орбите, а два астронавта – Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в летательном модуле совершили посадку на Луну, собрали образцы грунта, установили ряд приборов. Олдрин пробыл на Луне около полутора часов, Армстронг – два часа десять минут. Спустя 22 часа после прилунения летательный модуль стартовал с поверхности естественного спутника нашей планеты и благополучно вернулся на Землю. После карантина и отпуска 13 августа 1969 года астронавтов торжественно встречали в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе.

Читайте такжеИменины 21 июля: кто празднует День ангела и каким именем назвать ребенкаВ 2011 году завершился последний полет шаттла "Атлантис". Была официально закрыта космическая программа "Спейс шаттл". Первый полет "Атлантис" совершил в октябре 1985 года. Начиная с 1995 года, "Атлантис" произвел семь полетов к космической станции "Мир". После завершения эксплуатации шаттл передали музею в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 июля чтит память святого великомученика Прокопия. Еще 21 июля - празднование явления иконы Божией Матери.

Что сегодня нельзя делать

Не следует ссориться, а также предаваться плохому настроению.

Приметы на 21 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

Какая погода на Прокопия - такой она будет 2 августа, на Ильин день;

На небе молодой месяц - какая сегодня погода, таким будет август.

Именины 21 июля

Именины у Прокопия, Александра, Николая, Дмитрия и Федора.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева