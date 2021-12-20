20 декабря - 354-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 11 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День игр, День баночной тусовки, День карманных вселенных, Международный день солидарности людей (ООН).

В Украине - День чествования пенсионеров и ветеранов МВД, в США - День Сэмюэля Мадда, День "Идите колядовать", День электронно-лучевой трубки, День сангрии, в Беларусе, Армении, Кыргызстане - День сотрудника органов национальной безопасности, в Панаме - День траура, в Китае - День основания Макао, в Казахстане - День фельдъегеря, в Мьянме - День Бо Аун Чжао.

Памятные даты 20 декабря, годовщины и события

20 декабря 1792 года было открыто почтовое сообщение между США и Канадой.

В 1879 году Томас Альва Эдисон продемонстрировал работу лампы накаливания. Эдисон - американский изобретатель и предприниматель, получивший в США 1093 патента и около 3 тысяч в других странах мира, создатель фонографа, усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово "алло".

Читайте такжеКак заранее подготовиться к Новому году: чек-лист из 7 действийВ 1928 году награжден высшей наградой США - Золотой медалью Конгресса. Член Национальной академии наук США (1927), почетный член Академии наук СССР (1930). Томас Эдисон умер от осложнений сахарного диабета 18 октября 1931 года в своем доме в Уэст-Ориндже, Нью-Джерси, который он приобрел в 1886 году в качестве свадебного подарка для Мины Миллер. Эдисон был похоронен на заднем дворе своего дома.

В 1883 году на Ниагаре был открыт первый консольный мост между США и Канадой.

В 1892 году инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из американского городка Сиракузы (шт. Нью-Йорк) получили первый патент на пневматические автомобильные шины.

В 1963 году впервые для жителей Западного Берлина был разрешен проход через Берлинскую стену для однодневного посещения родственников в ГДР.

В 1987 году после столкновения с танкером "Вектор" затонул паром "Донья Пас", погибли 4375 человек.

20 декабря 2000 года палата лордов Великобритании одобрила правительственный законопроект, позволяющий использовать клонированные эмбрионы человека в медицинских целях. Таким образом, Великобритания стала первой в мире страной, где было легализовано клонирование эмбриона человека. Этот процесс должен был использоваться для борьбы с тяжелыми заболеваниями: рак, лейкемия и болезнь Паркинсона. Обсуждение законопроекта носило драматический характер.

Читайте такжеСвадьба в год Тигра: какие знаки Зодиака могут удачно выйти замужСторонники клонирования настаивали, что скорейшее принятие билля - вопрос жизни и смерти для многих людей. Однако многие лорды призывали к терпению и осторожности. Против планов правительства выступили глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский, главы основных религиозных конфессий Соединенного Королевства, а также духовный лидер тибетцев Далай-лама. По их мнению, использование клонированного эмбриона ставит ученых выше Бога - творца человека, что недопустимо ни с этической, ни с моральной точки зрения. Клонирование - копирование или точное воспроизведение какого-либо объекта. Первое клонированное млекопитающие животное - овечка Долли, которая стала генетической копией овцы-донора клетки.

Этот эксперимент был поставлен в 1996 году учеными Яном Вилмутом и Китом Кэмпбеллом в Рослинском институте (Шотландия) и после некоторых усовершенствований технологии дал начало целой череде клонирования из соматических клеток различных животных (в том числе помимо овец ещё и коров, кошек, оленей, собак, лошадей, быков, кроликов, крыс и обезьян).

20 декабря у германских народов отмечается древний языческий праздник Йоль, праздник середины зимы. В этот день взрослые разжигают большой костер и славят языческих богов, а дети разносили яблоки по домам. В наше время этот праздник почти забыт.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 декабря чтит память святого Амвросия, епископа Медиоланского. Он обладал даром воскрешать мертвых, усердно молился и был строгим аскетом. Другие названия праздника: "Абросим", "Амвросий", "Нил", "Нил Столобенский".

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя веселиться, и так до самого Рождества. До 7 января никаких больших праздников нет. А чтобы следующий год прошел хорошо, постарайтесь 20 декабря не ругаться, не брать взаймы и особо не грустить.

Приметы на 20 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

солнце за облаками - будет снегопад;

мокрый снег - лето будет дождливым;

снег легкий и сухой - ждите засухи будущим летом.

Именины 20 декабря

Именины у Ивана, Нила, Павла, Петра, Сергея, Антона и Михаила.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева