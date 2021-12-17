17 декабря - 351-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 14 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День аутсайдера, Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

В Украине - День работника государственной исполнительной службы, в США - День братьев Райт, Панамериканский день авиации, День уродливого рождественского свитера, День кленового сиропа, в Беларуси - День белорусского кино, в Тунисе - День национальной революции, на Кубе - День святого Лазаря, в Бутане - Национальный день.

Памятные даты 17 декабря, годовщины и события

В 1903 году в этот день был совершен первый полет самолета братьев Райт. История события следующая: в августе 1896 года американские велосипедные механики и пионеры авиации братья Уилбер и Орвилл Райт узнали о гибели немецкого изобретателя Отто Лилиенталя, который разбился во время полета на своем планере. Именно это известие укрепило их в мысли создать летательный аппарат тяжелее воздуха, снабженный двигателем и системой управления. И вот 17 декабря 1903 года промозглым пасмурным утром на песчаной косе Китти-Хок у атлантического побережья США, близ местечка Килл-Девил-Хилл (штат Северная Каролина), братья Райт впервые успешно испытали свой летательный аппарат.

Читайте такжеЧто нельзя делать в Варварин день: традиции, приметы, запреты и гаданияАэроплан "Флайер" поднял в воздух Орвилл. Машина с 12-сильным бензиновым "движком" продержалась в воздухе 12 секунд, в течение которых на высоте 2,5–3,5 м преодолела расстояние 39 метров. В тот же день было совершено еще три полета. В последнем Уилбер пролетел свыше 250 м за 59 секунд. После того, как братья отбуксировали "Флайер" после его четвертого полета, мощный порыв ветра перевернул его несколько раз. Сильно поврежденный самолет больше не поднимался в воздух. Годы спустя Орвилл восстановил самолет, передавая его для показа в США, а затем и Британскому музею, пока он не был установлен в Смитсоновском институте в Вашингтоне (округ Колумбия) в 1948 году. Несмотря на то, что братьев Райт считают "отцами авиации", за полвека до них, в 1853 году, их предшественник, Джордж Кэйли, смог несколько метров пролететь на махолете собственной конструкции.

В 1976 году был открыт первый участок Куреневско-Красноармейской линии Киевского метрополитена с тремя станциями: "Площадь Калинина" (ныне "Площадь Независимости"), "Почтовая площадь", "Красная площадь" (ныне "Контрактовая площадь").

Читайте такжеКогда Крещение Господне 2021: дата праздника и основные традицииВ 1989 году на телеканале FOX (США) была показана первая серия мультсериала "Симпсоны". Это - самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал. Он состоит из 671 серии и до сих пор не сходит с мировых телевизионных экранов. В сентябре 2019 года началась трансляция 31 сезона сериала. В мультике затронуты многие аспекты культурной и социальной жизни Америки, но, прежде всего, это гениальная пародия на традиционный уклад жизни "среднего американца".

Шоу вызвало бурные дискуссии. Тем не менее, "Симпсоны" получили множество наград, включая 21 Emmy Awards, 22 Annie Awards, Peabody и многие другие. 14 января 2000 года в честь сериала была открыта звезда на Аллее славы в Голливуде. По оценкам экспертов журнала "Тайм", сериал удостоился титула лучшего телевизионного шоу 20 столетия.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 декабря чтит память святой Варвары Илиопольской. Она является заступницей беременных женщин и тех, кто молится о здоровье детей. Другие названия праздника: "Варвара", "Варвара - ночи урвала", "Варварины морозы", "Заваруха", "Бабий праздник". В этот период в старину наступали сильные морозы.

Что сегодня нельзя делать

Женщинам нельзя тяжело работать, стирать, шить, белить, заниматься глиной.

Приметы на 17 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какая погода на Варвару - такую же следует ожидать на Рождество;

ударил мороз - он простоит ближайшие дни;

мороз отступил - урожай льна будет хорошим;

красный закат - следующий день будет морозным;

ночное небо без звезд - к оттепели.

Именины 17 декабря

Именины у Дмитрия, Анастасии, Киры, Николая, Александра и Ульяны.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева