16 декабря - 350-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 15 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День лохматых, День покорения вершин, День мировой немоты и тишины.

В США - День "Бостонского чаепития", День сионизма, День еды покрытой шоколадом, День глупой игрушки, в Казахстане - День независимости, в Таиланде - День спорта, в ЮАР - День примирения, в Бахрейне - Национальный день, в Азербайджане - День работников МЧС, в Бангладеш - День победы, на Филиппинах - Ночные рождественские мессы, в Мексике, Гватемале, на Кубе - Фестиваль "Лас-Посадас", в Тунисе - Международный фестиваль Сахары.

Памятные даты 16 декабря, годовщины и события

16 декабря 1631 года произошло 13-е извержение Везувия - одно из самых ужасных, погибло около 3 тысяч человек. После того, как знаменитый вулкан незадолго до начала новой эры разрушил три римских города - Геркуланум, Стабии и Помпеи, похоронив их на долгие 17 веков, он пробуждался множество раз, но самые значительные извержения наблюдались в 1794, 1822, 1872, 1906 и 1944 годах.

Читайте такжеКатолическое Рождество 2021: когда празднуем, выходной в Украине, идеи подарковВ 1773 году в этот день произошло "Бостонское чаепитие" - акция протеста в гавани Бостона, когда американские колонисты выбросили в воду ящики с чаем, принадлежавшие Английской Ост-Индской компании, в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай.

В 1899 году выходцем из Британии Альфредом Эдвардсом был основан итальянский футбольный клуб "Милан". Первым капитаном "Милана" стал Герберт Килпин. Именно он придумал форму клуба и ее цвета: черный и красный. Красный цвет символизировал дьявола - покровителя команды, а черный - опасность, которая грозила всем его соперникам. Эмблемой клуба стал щит с изображением красного английского креста. 11 марта 1900 года "Милан" провел свой первый неофициальный матч.

В разные годы лучшими бомбардирами клуба были Луи ван Хег, Пьерино Прати, Джузеппе Сантагостино, Филиппо Индзаги, Марко ван Бастен, Альдо Боффи, Жозе Альтафини, Джанни Ривера, Гуннар Нордаль, Андрей Шевченко. Домашний стадион "Милана", "Сан-Сиро", был построен президентом "россонери" Пьеро Пирелли для своего клуба и открыт в 1926 году. Он является крупнейшим футбольным стадионом в Италии и вмещает чуть больше 80 тысяч болельщиков. На сегодняшний день "Милан" является одним из самых титулованных клубов мира и входит в десятку футбольных клубов с самыми высокими доходами.

В 1920 году произошло землетрясение в китайской провинции Ганьсу, оно унесло жизни свыше 200 тысяч человек, из них 20 тысяч просто замерзли, оставшись без крова.

В 1946 году 41-летний Кристиан Диор, при поддержке "короля текстиля" Марселя Буссака, открыл дом моды на авеню Монтень в Париже. Штат дома составил 85 человек, а стартовый капитал - 6 миллионов франков. В феврале 1947 года была представлена первая и самая знаменитая коллекция легендарного кутюрье. По подиуму шли очаровательные манекенщицы в пышных платьях с затянутой талией и высоко поднятым бюстом. Образ "прекрасной дамы" от Диора кардинально отличался от аскетичной моды военной поры.

Главный редактор журнала "Harper's Bazaar" Кармел Сноу назвала творения Диора - New Look, "Новый облик". Коллекция получилась невероятно успешной. У Диора пожелали одеваться самые богатые и знаменитые клиентки, от членов европейских монарших фамилий до голливудских звезд. В этом же году Диор запустил парфюмерный бренд "Christian Dior Parfum". Первый аромат дизайнер назвал "Мисс Диор", в честь своей сестры. В 1948 году компания открыла бутик в Нью-Йорке, а в следующем создала систему лицензирования для продвижения своих трикотажных изделий на американском рынке. В 1952 году открылся лондонский филиал фирмы "Christian Dior Models Limited".

Уже через год деятельность компании распространилась на Мексику, Канаду, Кубу и Италию. Сегодня французский дом моды "Christian Dior" производит одежду, парфюмерию, декоративную косметику, аксессуары, чулки, нижнее белье и средства по уходу за кожей. Обороты компании составляют более 20 млрд евро в год, а число сотрудников - более 76 тысяч человек. Сама компания В 1984 году была куплена Бернаром Арно. Современная Christian Dior SE по сути является номинальной, через которую группа семьи Арно осуществляет контроль над своей долей в компании LVMH, крупнейшем в мире производителем предметов роскоши. LVMH, среди прочих активов, владеет домом высокой моды Christian Dior.

Читайте такжеЧто подарить на Новый год парню в 2022 году: рейтинг лучших подарков для любимогоКристиан Диор пользовался славой великого кутюрье в течение всего 10 лет: он умер внезапно, в результате сердечного приступа, в октябре 1957 года. Ему было всего 52 года. Его видение в разные годы продолжали сохранять и развивать шесть дизайнеров - Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Галлиано, Раф Симмонс и Мария Грация Кьюри - каждый на свой творческий лад, но с неизменным обращением к истокам Дома Диор, в особенности, к его вошедшему в учебники моды Bar Suit.

В 1947 году Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs впервые создали действующий биполярный транзистор.

В 1960 году произошло столкновение двух пассажирских самолетов над Нью-Йорком, погибли 134 человека. Крупнейшая авиакатастрофа в мире на то время. При расследовании впервые были использованы данные бортовых самописцев.

В 1997 году после просмотра одной из серий аниме "Покемон" в больницы Японии были доставлены дети с признаками эпилепсии.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 декабря чтит память епископа Иоанна Молчальника. Прозвище "Молчальник" святой получил за безмолвие, которое хранил более 40 лет. Сегодня самое подходящее время для следования поговорке "Молчание - золото". По преданию, тому, кто будет немногословным в этот день, вскоре улыбнется удача. Другое название праздника - "Безмолвник".

Что сегодня нельзя делать

Не конфликтуйте. Если поссориться в этот день, то такие отношения будут продолжаться в течение года. Постарайтесь не петь и не кричать.

Приметы на 16 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

земля еще не промерзла, а идет снег - следующий год будет трудным;

выпало мало снега - урожай будет плохим.

Именины 16 декабря

Именины у Саввы, Николая, Андрея, Ивана и Георгия.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева