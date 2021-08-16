16 августа - 228-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 137 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День Джокера, День памяти Элвиса Пресли, Международный день "Помашите в камеру наблюдения", День "Настоящая любовь навсегда".

В США - День битвы при Беннингтоне, День рома, День "Оставайся дома с детьми", День колбасок "Братвурст", День рассказывания анекдотов, День американских горок, День воздушно-десантных войск, в Индии - Новый год Парси, в Канаде - День открытия, в Италии - Сиенское Палио, в Доминикане - День возрождения республики, в Аргентине - День памяти генерала Сан-Мартина, в Таиланде - День мира, в Японии - Праздник огня "Даймондзи", в Австралии - День капкейка, в Нидерландах - День сердец в Амстердаме, в Парагвае - День защиты детей.

Памятные даты 16 августа, годовщины и события

В 1788 году министр финансов Франции Л. де Бриенн объявил государство банкротом.

В 1857 году в Канаде было отменено тюремное заключение за долги.

Читайте такжеИменины 16 августа: какое имя дать ребенку и у кого День ангела16 августа 1960 года в Стокгольме по решению XI Международного астронавтического конгресса была основана Международная академия астронавтики, МАА (IAA). Инициатором создания академии стал профессор Теодор фон Карман, известный ученый в области ракетостроения и аэродинамики. Сегодня членами академии являются ученые из 80 стран. Объединяя лучших специалистов в области астронавтики, академия приобрела мировую известность и высокий престиж как организация, призванная направлять современные исследования космического пространства.

16 августа 1976 года вступила в силу Конвенция ООН, устанавливающая международную систему контроля галлюциногенов, стимулирующих седативно-гипнотических веществ, барбитуратов, а также снотворных, транквилизирующих и обезболивающих средств (анальгетиков). Некоторые из этих веществ вообще запрещены к использованию, другие выдаются лишь по рецептам. Конвенция предусматривает также меры против злоупотребления психотропными веществами и указывает на необходимость лечения, реабилитации наркоманов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 августа чтит память святого Антония Римлянина, чудотворца. Другие названия праздника: "Вихревеи", "Малинник", "Орешник", "Исакий". 16 августа люди ждали появления сильных ветров, вихрей.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя выбрасывать мусор и убирать в доме.

Приметы на 16 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какая погода на 16 августа - такой будет и в октябре;

какой "Антон", такой и "Николай" (19 декабря);

идет дождь - он может задержаться надолго;

сильный холодный ветер - к морозной зиме, теплый - к мягкой и снежной.

Именины 16 августа

Именины у Антона, Исаакия, Николая, Вячеслава, Ивана и Кузьмы.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева