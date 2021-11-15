15 ноября - 319-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 46 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День шоколадного кекса, Всемирный день вторичной переработки, Всемирный день гипнородов.

В США - День очистки холодильника, День американского предпринимательства, День филантропа, День барабанщика, День бандт-кекса, День хлопьев с отрубями и изюмом, День "Покажи свои мокасины", День пряного печенья, День "Я люблю писать", в Шри-Ланке - День посадки деревьев, в Кот-д`Ивуар - День мира, в Казахстане - День финансиста и национальной валюты (тенге), в Японии - Праздник детей "Сити-го-сан", в Бельгии - День королевской династии, День немецкоязычного сообщества, в Австрии - День святого Леопольда, в Кыргызстане - День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, в Австралии - День Стива Ирвина, в Бразилии - День провозглашения республики, в Мексике - День революции, в Польше - День памяти Рафаила Калиновского.

Памятные даты 15 ноября, годовщины и события

В 1887 году немецкий ученый Карл Гесснер запатентовал цинковую батарейку.

В 1904 году американец Кинг Кемп Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями.

Читайте такжеДень студента в Украине: когда отмечается и как появился праздникВ 1956 году в Нью-Йорке состоялась премьера первого фильма с участием Элвиса Пресли "Люби меня нежно". Критики назовут его "рок-н-ролльным вестерном".

В 1971 году фирма Intel сделала революцию в электронике, изменившую мир. Концепция состояла в том, чтобы сконструировать почти полное вычислительное устройство на одной микросхеме. Четырехбитовый микропроцессор Intel 4004 стал именно таким устройством. Он был размером с ноготь, и имел такую же вычислительную мощность, как первый электронный компьютер ENIAC, созданный в 1946 году, занимавший целую комнату и использовавший 18000 вакуумных трубок.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 ноября чтит память святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста, Аффония, Елпидифора и других семи тысяч мучеников, пострадавших за христианство. В народе день назвали "Житница", так как на Акиндина было принято молиться о сохранении зерна. День хорош для покупки одежды.

Что сегодня нельзя делать

Постарайтесь никого не обижать, лучше извинитесь перед теми, кого обидели в прошлом. Можно расплатиться с долгами, но нельзя отдавать деньги левой рукой прямо в руки - могут забрать удачу. Положите их на стол правой рукой.

Приметы на 15 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

по небу плывут редкие облака - вскоре наступят холода;

дороги развезло - морозы придут только в декабре;

синица жмется к дому - скоро наступит зима.

Именины 15 ноября

Именины у Маркиана, Константина, Демьяна, Ивана и Кузьмы.

Читайте также:

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева