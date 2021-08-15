15 августа - 227-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 138 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День рождения телефонного приветствия "Алло", День "Пойте на Луну".

В Украине - День археолога, в США - День лимонного пирога с безе, День расслабления, в Казахстане - День спорта, в Беларуси - День Военно-воздушных сил, в Аргентине - День детей, в Таджикистане - День изобретателя и рационализатора, в Польше - Праздник Войска Польского, День Вооружённых сил, в Египте - Праздник разлива Нила, в Коста-Рике - День матери, в Панаме - День Панама-Вьехо, в Конго, Индии - День независимости, в Бангладеш - День траура, в Экваториальной Гвинее - День Конституции, в Канаде - День акадийцев, в Парагвае - День основания Асунсьона, в Лихтенштейне - Национальный праздник, во Франции - Праздник близнецов, в Японии - Церемония памяти жертв войны, в Румынии - День военно-морских сил, в Италии - Праздник "Феррагосто".

Памятные даты 15 августа, годовщины и события

В 1498 году в этот день в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открыл Гренаду.

Читайте такжеИменинники 15 августа: кого поздравить с именинами и как назвать ребенкаВ 1519 году на месте индейской рыбацкой деревни был основан город Панама. Сегодня - это столица государства Панама с населением 1,3 млн человек, расположена у входа Панамского канала в Тихий океан.

В 1795 году во Франции была введена новая валюта - франк.

В 1835 году был выдан патент на стиральную машину с вращающимся барабаном.

В 1848 году Уолдо Хэнчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) запатентовал зубоврачебное кресло.

В 1877 году американский изобретатель Томас Эдисон, обсуждая в переписке с президентом Питтсбургской телеграфной компании перспективы использования телефона, предложил обращение "Нello", т.е. – "Привет". Оно используется по сей день. История такова: в 1876 году на Филадельфийской всемирной выставке американский ученый Александр Белл впервые публично продемонстрировал свой аппарат, презентованный под девизом "Видимая речь", который вскоре получил название "телефон". Название было производным от греческих слов: "теле" ("далеко") и "фоно" ("звук").

Изобретение Белла стало сенсацией. Успеху новинки у публики нисколько не помешало то, что первый телефон работал с чудовищными искажениями звука, а разговаривать с его помощью можно было на расстоянии не более 250 м. Вскоре возникли споры о том, как же его пользователям обращаться друг к другу. Александр Белл предложил слово "Аhoy", то есть – "Эй". Этим окриком пользовались англоязычные моряки, при встрече. Однако, его знаменитый коллега – Томас Эдисон, который, кстати, много сделавший для усовершенствования телефонного аппарата, вскоре выдвинул альтернативный вариант. И он прижился – кто из нас не говорит, подняв трубку, - "Алло"…

Читайте такжеОдобрены небесами: пары знаков Зодиака, которые не могут жить друг без другаВ 1914 году в этот день состоялся проход первого судна через Панамский канал, хотя официальное открытие канала состоялось лишь 12 июня 1920 года. Пышная театрализованная церемония закладки Панамского канала в устье реки Рио-Гранде состоялась 1 января 1880 года. Но проектные ошибки, постоянно тормозившие строительные работы, вкупе с трескуче-лживой рекламой и многочисленными финансовыми злоупотреблениями принесли акционерам колоссальные денежные убытки и спровоцировали грандиозный международный скандал. Строительство приостановили. Начались громкие судебные процессы. И слово "Панама" стало синонимом крупномасштабной финансовой аферы. В конце 1898 года французское правительство предложило президенту США Уильяму Маккинли выкупить право на прокладку Панамского канала за 40 миллионов долларов. Американская компания возобновила строительные работы и успешно довела их до конца.

Общая протяженность Панамского канала составила 81,6 км. Минимальная высота над уровнем моря - 83 м. Минимальная ширина по дну - 150 м. Глубина шлюзов - 12,5 м. Время прохождения судов через каналы - 7-8 часов, пропускная способность - 36 судов в сутки. 15 августа 1914 года судоходство из Атлантического океана в Тихий через Панамский перешеек было открыто - по каналу прошло первое судно, это стал корабль "Кристобаль". Но официальное открытие состоялось лишь 12 июня 1920 года, после чего канал фактически вступил в строй.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 августа чтит память первомученика Стефана. В народе святой Стефан считается покровителем лошадей, поэтому ему молятся за здоровье и защиту этих животных.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ссориться - конфликт продлится долго. Не переедайте и не нагружайте себя физически.

Приметы на 15 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

дождь - к хорошему урожаю картошки;

вечером сильный дождь - утром за грибами можно идти;

какая погода утром - такая же будет в течение шести недель.

Именины 15 августа

Именины у Василия, Никодима, Степана, Ивана, Тараса и Романа.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева