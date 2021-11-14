14 ноября - 318-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 47 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день логопеда, Всемирный день борьбы с диабетом, Международный день скороговорок, День молитвы о сиротах.

В Украине - День виноградаря и винодела, в США - День операционной медсестры, День острого соуса гуакамоле, День американского плюшевого мишки, День семейной пижамы, День ремня безопасности, День маринованных огурцов, в Беларуси - День кузнеца, в Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии - День отца, в Колумбии - День колумбийской женщины, в Тунисе - Праздник деревьев, в Испании - Международный фестиваль воздушных змеев, в Великобритании - Поминальное воскресенье, в Аргентине - День бабушки, в Сальвадоре - День пупусы, в Индонезии - День мобильной бригады, в Гвинее-Бисау - День движения перестройки, в Индии - День поста и духовных практик "Уттхана Экадаши", День детей "Бал дивас", в Туркменистане - Праздник урожая "Хасыл байрамы", в Румынии - День Добруджи.

Памятные даты 14 ноября, годовщины и события

В 1854 году в этот день в результате бури на Черном море погибло несколько судов англо-французской эскадры, в том числе – легендарный "Черный принц".

Читайте также14 ноября: какой сегодня народный праздник и что нельзя делать14 ноября 1889 года журналистка Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие, соревнуясь с героем Жюля Верна. Бойкая 22-летняя Блай (настоящее имя Элизабет Кокрейн, 1864–1922), репортер нью-йоркской газеты "Нью-Йорк уорлд", задалась целью побить рекорд героя романа Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней". Даже повторить такое фантастическое по тем временам достижение казалось неслыханной дерзостью, но Нелли Блай превысила его, объехав Землю вокруг за 72 дня 6 часов 10 минут 11 секунд.

Используя самые обычные средства связи и виды транспорта, она 14 ноября 1889 года устремилась по маршруту: Нью-Йорк – Лондон – Париж – Бриндизи – Суэц – Цейлон – Сингапур – Гонконг – Иокогама – Сан-Франциско – Нью-Йорк. Спонсировала столь необычный вояж редакция газеты, издатель которой Джозеф Пулитцер привнес в американскую прессу идеи так называемого "нового, эффектного журнализма". Когда Жюль Верн получил предупреждающую телеграмму с короткой подписью "Блай", он и представить себе не мог, что претендентом на побитие рекорда Филеаса Фогга окажется хрупкая девушка. Финишировала Блай 25 января 1890 года.

Экипаж, посланный за девушкой на вокзал, доставил журналистку в редакцию газеты "Нью-Йорк уорлд", где и была зафиксирована продолжительность кругосветки с точностью до секунд и объявлен ее результат: рекорд Филеаса Фогга побит! Это был звездный час Нелли Блай. В ее адрес и в адрес газеты потоком шли поздравительные телеграммы. И самой драгоценной среди них оказалась такая: "Я не сомневался в успехе Нелли Блай. Она доказала свое упорство и мужество. Ура в ее честь! Жюль Верн".

В 1896 году начала работу гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде.

В 1900 году французский сенат разрешил женщинам работать в адвокатуре.

Читайте такжеДень студента в Украине: когда отмечается и как появился праздникВ 1901 году венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы.

В 1908 году Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света.

В 1961 году в ФРГ впервые в мире женщина стала министром. Это была Элизабет Шварцхаупт, которая возглавила здравоохранение.

В 1963 году в ходе извержения подводного вулкана появился остров Суртсей.

В 2002 году произошел дефолт в Аргентине.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 14 ноября чтит память святых Космы и Дамиана Азийских и их матери преподобной Феодотии. Другие названия праздника: "Кузьминки", "Кузьма и Демьян", "Рукомесленники", "Бессребренеки", "Божьи кузнецы". Косма и Демьян считаются покровителями кузнецов и мастериц. "Кузьминки" - встреча зимы.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя тяжело физически работать и заниматься рукоделием.

Приметы на 14 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

днем теплая погода - зима будет такой же;

пошел снег - весной ждите полноводия;

деревья полностью не сбросили листву - зима будет лютой, а урожай - плохим.

Именины 14 ноября

Именины у Дениса, Ивана, Александра, Дмитрия, Сергея и Ульяны.

Читайте также:

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева