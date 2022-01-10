10 января - 10-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 355 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1946 год), День обучения танцам пингвинов, День своеобразных людей.

В США - День сокращения энергетических затрат, День горького шоколада, День благодарности комнатным растениям, День без глютена, День наведения порядка на рабочем столе, День спасения орлов, День устрицы "Рокфеллер", в Японии - День совершеннолетия, День номера 110, на Фолклендских островах - День Маргарет Тэтчер, на Багамах - День принципа большинства, в Бенине - Праздник вуду, в Казахстане - День Национальной гвардии.

Памятные даты 10 января, годовщины и события

В 49 году до н.э. Юлий Цезарь, будучи тогда еще полководцем, возвращавшийся из завоеванной им Галлии, подошел к пограничной реке Рима Рубикону. По закону у границ Рима Цезарь должен был распустить армию. Но, переходя Рубикон, Цезарь сознательно отрезал себе путь к отступлению, приняв решение стать единовластным правителем Рима. Выражение "перейти Рубикон" с тех пор стало крылатым, означающим точку невозврата. 10 января, перейдя границу, с легионом из 300 всадников Цезарь двинулся на Рим, начав тем самым гражданскую войну. Сопротивления Цезарь не встретил. Победитель галлов легко овладел Римом и Италией.

Читайте такжеЦерковный праздник 10 января - что отмечают христиане, традиции и приметы дняПо заданию сената Помпей (правитель Рима) срочно набрал армию. Цезарь не сразу выступил с боевыми действиями против Помпея. Он был готов на уступки, чтобы избежать кровопролития и всячески оттягивал начало военных действий, ведя переговоры. Но как на одной, так и на другой стороне было много влиятельных лиц, явно заинтересованных в противостоянии. Боевых действий не удалось избежать, и у города Фарсала помпеевцы были разбиты легионом Цезаря. Тем самым окончательно утвердилась власть Юлия Цезаря в Риме.

10 января 1840 года в Великобритании была учреждена так называемая Единая Грошовая почта, установившая цену за отправку писем в один пенни и реформировавшая мировую почтовую систему.

В 1863 году в Лондоне была запущена первая в мире линия метрополитена - 3,6 км. Таким образом, лондонское метро - самое старое на Земле. Первая линия была построена фирмой Metropolitan Railway, это была так называемая внеуличная железная дорога. На ней находилось семь станций. Железнодорожная линия метрополитена предназначалась для передвижения поездов с паровой тягой. Копоть от угля доставляла мало удовольствия, делая пассажиров черными.

И все же новый вид транспорта пользовался большой популярностью. В день открытия линии 10 января 1863 года метрополитеном с удовольствием воспользовались почти тридцать тысяч жителей британской столицы. Лондонское метро сегодня перевозит более миллиарда пассажиров в год. Сеть лондонского метрополитена состоит из 11 линий, метро насчитывает 270 станций, а длина путей превышает 250 миль (более 400 километров). Подземка соединяется с различными железнодорожными службами и развозит пассажиров в близлежащие районы. К системе Лондонского метро относится и беспилотное "Легкое метро", которое доставляет пассажиров через Темзу и соседние районы.

В 1920 году на первом в истории заседании Лиги Наций был ратифицирован Версальский договор, окончивший Первую мировую войну. Решение о ликвидации Лиги Наций было принято единогласно представителями 34 стран, которые участвовали в последнем заседании Генеральной Ассамблеи. Решение также установило дату ликвидации Лиги: на следующий день после закрытия сессии. 19 апреля 1946 года председатель Ассамблеи, Карл Й.Хамбро из Норвегии, заявил, что "двадцать первая и последняя сессия Генеральной Ассамблеи Лиги Наций закрыта". В результате Лига Наций прекратила свое существование 20 апреля 1946 года. Логическим, но не официальным, продолжением Лиги Наций обычно считают Организацию Объединенных Наций.

10 января 1946 года в Лондоне начала работу первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Примечательно, что эта дата совпадает с датой 26-й годовщины образования Лиги Наций – всемирного движения за мир и сотрудничество между нациями, которая была основана 10 января 1920 года и распущена 19 апреля 1946 года. Ее активы и обязательства были переданы в ООН. На первой сессии Генеральной Ассамблеи присутствовали представители 51 государства. В настоящее время в состав Генеральной Ассамблеи входят 193 государства, являющихся членами Организации Объединенных Наций.

Читайте также10 января: народный праздник и приметы, что нельзя делать сегодняНаиболее интенсивно очередные сессии Генеральной Ассамблеи работают ежегодно с сентября по декабрь. По вопросам, требующим безотлагательного решения (борьба с терроризмом, поддержание или восстановление международного мира и безопасности), могут созываться специальные сессии и чрезвычайные специальные сессии. Генеральной Ассамблее ООН принадлежит инициатива установления ряда международных праздников. Один из них – День Организации Объединенных Наций, который отмечается ежегодно 24 октября.

В 1962 году произошла величайшая в истории лавин катастрофа: обвал с Невадо-Уаскаран (Перу). Объем массы снега и льда составил приблизительно 3 млн кубических метров, а к концу движения достиг 10 млн кубометров. Лавина за 7 минут стерла с лица земли городок Ранраирка, 6 меньших поселений и частично разрушила еще три. Точное число жертв неизвестно. По приблизительным подсчетам, погибли 4 тысячи человек и 10 тысяч голов домашних животных.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 января чтит память преподобного Игнатия. В этот день загадывали самые заветные желания. Верили, что все, чего пожелаешь на преподобного Игнатия, – осуществится. Другие названия праздника - "Домочадцев день", "День Агафии и Домны", "Никанор", "Дорофей", "Мясоед".

Что сегодня нельзя делать

Не следует подпитываться негативом. Постарайтесь привлечь больше позитива. Не нужно идти ни на какие риски. Нельзя пришивать пуговицы – не избавитесь от старых проблем.

Приметы на 10 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

идет крупный и пушистый снег - к потеплению;

метель - летом будет много дождей;

воробьи сильно чирикают - скоро наступит потепление.

Именины 10 января

Именины у Зинона, Петра, Евфимия, Агафии, Домны, Игнатия, Никанора, Александра, Николая, Леонида и Аркадия.

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