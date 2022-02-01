1 февраля - 32-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 333 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений (ООН), Китайский Новый год, День Робинзона Крузо, Всемирный день хиджаба, День "Измените свой пароль", День десерта кейк-поп, Международный день белого вина "Фурминт".

В США - День штата Техас, День отважных старух, День автострахования, День тренеров афроамериканцев, День тёмного шоколада, День змеи, День вставания, День украшения конфетами, День свободы, День пирога "Запечённая Аляска", во Вьетнаме - Вьетнамский Новый год "Тет Нгуен Дан", на Маврикии - День отмены рабства, в Руанде - День героев, на Тибете - День Балдан Лхамо, в Ирландии - Праздник огней и факелов "Имболк", День святой Бригитты, в Алжире - День эвакуации, в Индии - День береговой охраны, в Венгрии - День провозглашения республики, в Малайзии - День федеральных территорий, в Никарагуа - День военно-воздушных сил.

Памятные даты 1 февраля, годовщины и события

В 1587 году стоялось подписание английской королевой Елизаветой I смертного приговора Марии Стюарт.

В 1709 году на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане был найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк.

В 1790 году в Нью-Йорке впервые собрался Верховный суд.

Читайте такжеНоволуние 1 февраля 2022: во сколько наступит, что можно и нельзя делатьВ 1814 году произошло катастрофическое извержение вулкана Майон на острове Лусон, в результате которого поток лавы полностью уничтожил город Сагзава, погибли свыше 1200 человек.

В 1865 году было отменено рабство в США.

В 1884 году было опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка.

В 1893 году Томас Эдисон открыл первый в мире киносъемочный павильон - "Черная Мария".

В 1920 году была образована Королевская канадская конная полиция - федеральная полиция, отвечающая за государственную безопасность.

В 1930 году "Таймс" опубликовал первый кроссворд.

В 1949 году фирма RCA выпустила первую виниловую пластинку на 45 об/мин.

В 1958 году был запущен в космос первый американский спутник.

В 1971 году федеральное исследование в США засвидетельствовало, что каждый третий студент курит марихуану.

Читайте такжеЦерковные праздники в феврале 2022: что и когда отмечают верующие1 февраля 1973 года впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин. Спустя два месяца уже десять из них заняли места в операционном зале. А еще через четверть века, в феврале 2001 года, женщина села и в кресло главы Лондонской биржи. Это была Клара Ферс, хрупкая блондинка, мать троих детей и обладательница огромного состояния. В момент назначения ей было 43 года, 21 из которых она проработала в лондонском фондовом мире - Сити.

В 1996 году Эритрея перешла на Григорианский календарь.

В 2009 году Йоханна Сигурдардоттир стала первой женщиной на посту премьер-министра Исландии. Она также первая глава правительства в мировой истории, вступившая в официальный однополый брак.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 1 февраля чтит память святого Макария, его еще называют Весноуказателем. В народе его считали целителем от многих болезней.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя тяжело физически работать, если не хотите так провести весь год. Не надевайте одежду черного и других темных цветов. Также лучше не стричься. Не сквернословьте.

Приметы на 1 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какая сегодня погода, такой она будет в течение всего февраля;

вьюга - она сохранится еще долгое время;

сильный мороз - лето будет теплым.

Именины 1 февраля

Именины у Антона, Арсения, Евфрасии, Макария, Марка, Мелетия, Николая, Петра, Саввы, Фёдора, Януария, Астины и Екатерины.

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