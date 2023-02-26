О чем молиться и что нельзя делать на православный праздник 26 февраля.

26 февраля православные верующие отмечают Мартынов день, или Светлый день. Он назван так в честь Мартиниана Кесарийского, который считался защитником от блуда и страстей.

Ранее мы рассказывали, когда Чистый понедельник 2023 и что это за день.

Церковный праздник 26 февраля - день памяти святого Мартиниана Кесарийского

Мартиниан Кесарийский, или Мартиниан Палестинский жил в V веке. Родился он городе Кесария, но после того как город отошел Римской империи, то стал называться Кесарией Палестинской. Отсюда и имя святого.

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Большую часть жизни Мартиниан жил в уединении. Он имел дар исцеления и умел изгонять бесов. В XVIII святой стал отшельником -поселился в пустыне рядом с горой "Место ковчега".

По преданию, всю жизнь он боролся с искушением. Как-то нечистый дух внушил городской блуднице соблазнить молодого человека. Та попросилась к нему в келью на ночлег, а после стала просить Мартиниана ответить на ее чувства. Чтобы не поддаться искушению, святой разжег костер и дважды вошел в него. Поступок очень впечатлил девушку, она раскаялась и по совету святого ушла на 12 лет в вифлиемский монастырь Павлы. Там она получила дар исцеления.

Когда раны Мартиниана зажили, он переселился на утес посреди моря - чтобы к нему не могли добраться. Лишь корабельщик приезжал к нему 2-3 раза в год с провизией, которую менял на плетеные из пальмовых листьев корзины. Но и здесь Мартиниана поджидало испытание: в одном из кораблекрушений спаслась молодая девушка. Мартиниан вытащил ее из воды, оставил плести корзины и ждать корабельщика, а сам бросился в море, не дожидаясь нового искушения. Но дельфин спас его.

Тогда Мартиниан отправился путешествовать - он обошел 164 города, пока не дошел до Афин. Там он зашел в церковь и умер. Девушка, которую спас святой, решила тоже стать отшельницей и прожила шесть лет на скале в молитвах, а после была похоронена с почестями в Кесарии.

Приметы на 26 февраля

По погоде на Мартынов день предсказывали весну:

если солнечно - весна будет теплой;

пасмурная и холодная погода - будет дождливый сезон;

птицы звонко поют - рано наступит тепло;

если в этот день морозная погода - лето будет засушливым.

Что можно делать 26 февраля

В Мартынов день нужно хорошо поработать - счастье будет в награду. Главное правило 26 февраля - уборка: нужно убрать не только в доме, но и почистить свои мысли и не думать о плохом.

Есть также обряд для тех, у кого плохое зрение: в Мартынов день нужно выйти ночью на улицу и называть по именам звезды, чтобы они ярче светили. Считается, что это делает глаза зорче.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня женщинам запрещалось заниматься рукоделием - вышивать, шить, вязать, прясть. Если кто ослушается, то может ослепнуть. Также в Мартынов день нельзя выяснять отношения - можно очень сильно разругаться. Не советуют в этот день принимать поспешных решений и делать большие покупки - чтоб весь год не сидеть с пустым кошельком.

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