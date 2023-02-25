Какой праздник 25 февраля отмечают христиане, о чем молиться, приметы и запреты дня.

25 февраля православные верующие вспоминают святых митрополита Алексия и епископа Севастии Мелетия Антиохийского. Также сегодня почитается Иверская икона Божией Матери.

Народный праздник 25 февраля 2023 называют Алексей Рыбный, Мелетей и Алексей - в этот день начинал таять снег и хорошо ловилась рыба.

Церковный праздник 25 февраля - день памяти святого Мелетия

Святитель Мелетий жил в IV веке и был архиепископом Антиохийским. Также он был духовным наставником святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста.

Видео дня

Святой Мелетий немало пострадал от императора Юлиана Отступника (361-363) и еретиков-ариан. Святителя неоднократно свергали с должности, но благодаря твердости в своей вере он каждый раз побеждал. В 363 году Мелетий составил богословский трактат "Изложение веры". Благодаря этому труду, многие еретики-ариане вернулись в православие.

В 380 году святитель был председателем на II Вселенском Соборе в Константинополе. Перед началом Собора он поднял руку, показал три перста, затем соединил два и благословил народ со словами: "Три ипостаси разумеем, о едином же существе беседуем". В тот же миг святителя осенил огонь, во время Собора он скончался.

Церковный праздник 25 февраля - день памяти святителя Алексия

Алексий жил XIII-XIV веках. Когда ему было 11 лет, он увидел сон-знамение, после которого стал посещать церковь. В 15 лет стал иноком и был в подвижничестве более 20 лет. Затем в течение 12 лет был наместником митрополита. В середине XIV века Алексий отправился в Константинополь к Вселенскому патриарху Каллисту, где тот поставил его митрополитом Киевским.

Известен святой и своим даром чудотворения - Алексий исцелил жену татарского хана и получил за это дары. В течение всей жизни Алексий всячески заботился о пастве, его запомнили как благодетеля, который построил множество храмов и монастырей. После себя Алексий оставил переписанное вручную Евангелие.

Приметы 25 февраля

Согласно поверьям, в ночь с 24 на 25 февраля каждый человек видит вещие сны, но их нельзя никому рассказывать, чтобы избежать беды.

Если в этот день утром на окнах есть иней, то погода поменяется - с мороза на оттепель и с оттепели на мороз.

Если на Алексия дует ветер, но инея нет - будет буран.

Если туман 25 февраля - лето будет дождливым.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя никому отказывать в гостеприимстве, но приглашать можно только в убранный дом. Поэтому советовали сделать уборку. Нельзя в этот день надевать старую одежду - вернутся прошлые обиды и неприятности. Также старались избегать негативных мыслей. По славянским поверьям 25 февраля за всеми наблюдают ангелы - горе тому, кто будет грешить.

Что можно делать 25 февраля

В народе считалось, что в этот день должна хорошо ловиться рыба. Поэтому на ужин старались готовить блюда с рыбой. 25 февраля выносили на мороз зерно, предназначенное для посева - так его "закаляли", считалось, что растения из этого зерна будут меньше болеть и дадут хороший урожай.

Вас также могут заинтересовать новости: