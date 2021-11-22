Какой православный праздник 22 ноября отмечают христиане - читайте на УНИАН.

Матрёна была воспитана в благочестии, затем вышла замуж. Часто ходила в храм и молилась, за что муж бил ее. Вскоре девушка ушла от него, остригла волосы и поступила в мужской монастырь. Через какое-то время тайна ее открылась, игумен отправил ее в женский монастырь в Иерусалиме.

Из Иерусалима Матрёна переселилась к Бериту, там жила в пустом языческом храме. Бесы пытались искусить ее, но вера девушки была стойкой. Позже к ней пришли и другие верующие, с ними она отправилась в Константинополь. Там Матрёна вылечила одну богатую женщину, которая позже построила для святой женский монастырь. До самой смерти Матрёна помогала людям, скончалась в возрасте 100 лет.

В честь памяти святой сегодня отмечается народный праздник 22 ноября - Матрёны зимние.

Православный праздник 22 ноября - день памяти преподобной Феоктисты

Читайте такжеИменинники 22 ноября: кого поздравить с именинами и как назвать ребенкаДевушка с детства верила в Бога, в 18 лет поступила в монастырь. Когда арабы напали на храм, они всё разграбили и взяли в плен инокинь. Однажды корабль разбойников пристал к острову Парос, а Господь помог Феоктисте скрыться от врагов.

Долго жила она на этом острове в одиночестве, плохо питалась, ходила без одежды. Через некоторое время встретила охотника, которого попросила принести ей Святых Тайн, чтобы причаститься. Мужчина выполнил ее просьбу, Феоктиста в тот же день скончалась.

Приметы 22 ноября

иней покрыл деревья - к морозам;

снегопад 22 ноября - непогода затянется еще на месяц;

утки до сих пор не улетели - к потеплению;

дождь сегодня - в следующем году будет хороший урожай пшеницы.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь строго запрещает в этот день с кем-либо ругаться или выяснять отношения. Если хотите принять участие в благотворительности, отдавайте только чистую и выглаженную одежду.

Что можно делать 22 ноября

В этот день можно помолиться святой Матроне о благополучии для всей семьи. Славяне 22 ноября перебирали зимнюю одежду и смотрели, всё ли у них готово к холодам. Ведуны в старину заговаривали траву "плакун-ива" - верили, что растение обретает целебные свойства и с помощью него можно стать ближе к природе.

Читайте также:

Автор: Кристина Кащавцева