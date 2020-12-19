Покупая такую новогоднюю красавицу, можно спасти множество сосен и елок, заботясь таким образом о сохранении лесов.

Не так уж много времени осталось до Нового 2021 года. В череде предновогодних забот одним из важнейших является вопрос выбора елки.

Многие предпочитают не вредить экосистеме, сохраняя целостность огромного количества елок, растущих в лесах. Поэтому немало людей отдает предпочтение искусственным новогодним елкам. К тому же такое новогоднее дерево прослужит несколько лет и не придется каждый раз покупать новую ель.

Искусственная елка на Новый год: как выбрать

Читайте такжеЕлка на Новый год 2021: как выбрать зеленую красавицу и как можно дольше сохранить ее эффектнойВыбирая искусственную елку, прежде всего следует обратить внимание на качество изделия. Так, ее материал должен быть прочным и не иметь резкого запаха. На коробке обязательно должно быть указано, что елка сделана из огнеупорного пластика или полиэтилена. У продавца следует попросить сертификат качества, удостоверяющий экологичность и гипоаллергенность изделия.

Такие новогодние деревца могут быть и зелеными, и голубыми, и красными. Важно, чтобы краситель был натуральным и устойчивым к выгоранию и воде, информация о чем должна быть указана на упаковке.

Искусственную елку также нужно проверить на прочность: подергать иголки, чтобы удостовериться, что они не осыпаются, а также провести рукой против их "роста" - они должны расправиться и приобрести прежний вид.

Также следует согнуть несколько веточек: если они сгибаются просто и без значительных усилий – значит, выбранная модель елки достаточно качественная. Ветки при этом должны уверенно "держаться" за ствол, а иглы не осыпаться при любом движении.

Еще один важный момент во время выбора елки – подставка под деревце. Лучше, если она будет металлической. Потому что пластмассовая подставка быстро сломается и придется мудрить над тем, как устанавливать елку, чтобы она не упала.

Какие бывают искусственные елки

Рынок этих изделий достаточно насыщен. Есть, в частности, елки с подсветкой. Она бывает встроенная светодиодная и волоконно-оптическая. Плюс таких елок - не надо дополнительно покупать гирлянды. Причем подсветка может быть как одноцветной, так и разноцветной. Такие лампочки не нагреваются, поэтому маловероятно, что из-за них может возникнуть пожар.

Что касается материала елки, то нынче есть новогодние красавицы из высококачественной резины. Дерево собирается из отдельно изготовленных веток, которое очень похоже на живую ель и имеет хорошую пожароустойчивость. Стоит такое деревце немало.

Достойны внимания литые елки, изготовленные по новым европейским технологиям. Каждую ветку этих деревьев заливают в отдельную форму. Они похожи на натуральные елочки и не нуждаются в сборке – стоит только расправить ветки.

Часто елочки делают из ПВХ (поливинилхлорида) – это такой вид пластика. ПВХ производится из продуктов нефтепереработки с примесями свинца и даже при использовании высококачественных технологий наносит пусть даже незначительный, но вред организму.

Уход за искусственными елками

Искусственные ели не нуждаются в особом уходе. В частности, за литой, резиновой и елью из ПВХ уход похож: ее нужно хорошо вымыть под душем и просушить. Но такую процедуру нельзя применить к дереву, на котором есть светодиодные лампы, – его ветки нужно аккуратно протереть влажной тряпкой.

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Автор: УНИАН