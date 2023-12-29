Подсказываем, как украсить дом к Новому году, чтобы в нем было благополучие и достаток.

Уже скоро наступит Новый год, когда многие украинцы будут загадывать заветное желание. Мало у кого есть праздничное настроение, но небольшие новогодние украшения в доме никому не помешают. А некоторые предметы могут привлечь в жилье позитивную энергию и благополучие. Мы рассказали, как украсить дом к Новому году 2024, чтобы в нем царило счастье.

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Уютные свечи

Самый простой и недорогой способ создать праздничную атмосферу в доме - расставить зажженные свечи. А если вместо обычных свечей купить ароматизированные свечи, то помимо уютного тепла они наполнят жилье приятным запахом.

Зажигая огонь, не забудьте о пожарной безопасности. Не оставляйте горящие свечи без присмотра.

Новогодние фонарики

Мини-фонарики - безопасная альтернатива свечкам, если дома есть животные или дети. В новогодний период можно купить фонарики с новогодним декором или с батарейками вместо настоящего огня.

Мини-елка

Если нет денег или свободного места на настоящую елку - поставьте в вазу несколько елочных веток и украсьте по своему вкусу. Такое простое украшение принесет в дом частичку праздника и потрясающий хвойный запах.

Гирлянды на стенах

Гирлянды делают уютным любое помещение. Развесьте их на стене, над кроватью или вокруг окна - и комната сразу преобразится до неузнаваемости. Также из гирлянд можно выложить на стене узор в форме елки, звезды или снежинки.

Елка своими руками

Новогоднюю елку необязательно покупать - её можно изготовить самостоятельно из подручных материалов. Очень красиво выглядят настенные "елочки" из гирлянд и палок, или из дождика. Такое украшение особенно понравится владельцам кошек и маленьких детей, которые постоянно заваливают настоящие деревья.

Новогодняя кухня

Создать новогоднюю атмосферу на кухне очень просто - накройте стол скатертью с изображением елочных игрушек или снежинок, а на стол выставьте рождественский сервиз.

Рождественский венок

Рождественские венки любят вешать на зимние праздники в Америке и странах Европы. Если хотите отметить праздник на европейский манер, то можете использовать такое же новогоднее украшение. Можно купить готовый венок или сделать его своими руками из природных материалов - во втором случае рекомендуется подключить детей к процессу.

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