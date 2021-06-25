Веселый и мистический народный праздник отмечается 7 июля.

В ночь с 6 на 7 июля украинцы отмечают веселый праздник Ивана Купала, который сопровождается магическими обрядами и гаданиями. В этом празднике переплетаются языческие и православные традиции. УНИАН собрал самые лучшие поздравления и открытки к этому мистическому событию.

Поздравления с праздником Ивана Купала

Пусть праздник Ивана Купала

Будет наполнен весельем,

Чтобы душа ликовала

И мчалось лишь ввысь настроение!

Традиции все и обряды

Желаю тебе соблюсти!

И в качестве щедрой награды

Волшебный цветочек найти!

Читайте такжеДень таможенной службы в Украине 2021: поздравления с праздникомЯ поздравляю с днем купальским

Тебя, мой друг! Беги скорей

И загори хоть мало-мальски!

Не чахни, будто сельдерей!

Плети венок не очень тонко –

Бросай на воду целый сноп!

Потом смотри в его воронку,

Пока тот снопик не утоп!

На Ивана на Купала

Жизнь начни свою сначала!

Ключевой водой обмойся,

И душою успокойся.

А потом бегом во двор –

В пляс и вскачь через костер!

И венки плети, и смейся –

Лишь на лучшее надейся!

В ночь иванову купайтесь,

Веселитесь, развлекайтесь,

Как придет иванов день –

Будет праздновать не лень!

А еще венки плетите,

Вниз по речке их спустите.

Как иванов день придет –

Значит, всем нам повезет!

С днем Купалы поздравляем,

Только лучшего желаем:

Веселитесь, отдыхайте,

О друзьях не забывайте.

И купайтесь неустанно –

В море, речке, даже в ванной!

Чтобы смыть болезни, беды,

И испытывать победы!

Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.

***

В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

Поздравляю с праздником Ивана Купала. Желаю на своём пути найти свой цветущий папоротник, которой и твоё сердце заставит расцвести лепестками счастья и любви. Пусть на твоём пути встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо и не одно! Здоровья, благодати и радости.

***

В праздник Ивана Купала от чистого сердца хочу пожелать, чтобы твоё сердце билось в ритме счастья, чтобы любовь окутала тебя с ног до головы, как туман поутру реку, чтобы звонким хороводом вокруг тебя кружилась удача и успех, чтобы душа твоя была полна восторга, а тело — бодрости и здоровья.

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Автор: Екатерина Пулатова