В ночь с 6 на 7 июля украинцы отмечают веселый праздник Ивана Купала, который сопровождается магическими обрядами и гаданиями. В этом празднике переплетаются языческие и православные традиции. УНИАН собрал самые лучшие поздравления и открытки к этому мистическому событию.
Поздравления с праздником Ивана Купала
Пусть праздник Ивана Купала
Будет наполнен весельем,
Чтобы душа ликовала
И мчалось лишь ввысь настроение!
Традиции все и обряды
Желаю тебе соблюсти!
И в качестве щедрой награды
Волшебный цветочек найти!
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Тебя, мой друг! Беги скорей
И загори хоть мало-мальски!
Не чахни, будто сельдерей!
Плети венок не очень тонко –
Бросай на воду целый сноп!
Потом смотри в его воронку,
Пока тот снопик не утоп!
На Ивана на Купала
Жизнь начни свою сначала!
Ключевой водой обмойся,
И душою успокойся.
А потом бегом во двор –
В пляс и вскачь через костер!
И венки плети, и смейся –
Лишь на лучшее надейся!
В ночь иванову купайтесь,
Веселитесь, развлекайтесь,
Как придет иванов день –
Будет праздновать не лень!
А еще венки плетите,
Вниз по речке их спустите.
Как иванов день придет –
Значит, всем нам повезет!
С днем Купалы поздравляем,
Только лучшего желаем:
Веселитесь, отдыхайте,
О друзьях не забывайте.
И купайтесь неустанно –
В море, речке, даже в ванной!
Чтобы смыть болезни, беды,
И испытывать победы!
Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.
***
В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.
Поздравляю с праздником Ивана Купала. Желаю на своём пути найти свой цветущий папоротник, которой и твоё сердце заставит расцвести лепестками счастья и любви. Пусть на твоём пути встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо и не одно! Здоровья, благодати и радости.
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В праздник Ивана Купала от чистого сердца хочу пожелать, чтобы твоё сердце билось в ритме счастья, чтобы любовь окутала тебя с ног до головы, как туман поутру реку, чтобы звонким хороводом вокруг тебя кружилась удача и успех, чтобы душа твоя была полна восторга, а тело — бодрости и здоровья.
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