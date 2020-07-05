Ивана Купала 2020: где и как отметить в Киеве в условиях карантина

Масштабных купальских празднований в этом году не будет в связи с карантином, но отметить все же можно будет.

Уже совсем скоро в Украине будут праздновать традиционный восточнославянский праздник Ивана Купала. Это один из четырех главных праздников солнечного календаря. Он является отголоском древнейшего языческого праздника летнего солнцестояния, восхвалявшего цветение и плодородие.

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В празднике Ивана Купала тесно переплелись древние языческие и христианские обычаи, благодаря чему он очень красивый и обычно чрезвычайно эффектно и весело отмечается.

Однако в этом году в традиционные купальские планы вмешался карантин, введенный с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции. УНИАН расскажет, когда отмечается Ивана Купала и каким будет празднование в этом году.

Ивана Купала 2020: дата праздника

Традиционно Ивана Купалы ежегодно празднуется в ночь с 6 по 7 июля.

Раньше праздник был посвящен Солнцу, поэтому его дата по старому стилю привязывалась ко дню летнего солнцестояния, 21 июня. Однако впоследствии, после перехода на григорианский календарь летоисчисления, дата Ивана Купала сместилась на две недели.

Празднование дня Ивана Купала начинается вечером в понедельник и продолжается в течение всей суток.

Особенности дня Ивана Купала 2020: где отпраздновать в Киеве

Привычных масштабных купальских празднований в этом году не будет в связи с введенный в стране карантином. Лишь некоторые локации устроят небольшое празднование.

Праздник Ивана Купала в парке "Киевская Русь"

Наиболее масштабное празднование в этом году пройдет в парке развлечений "Киевская Русь". Расположен он в селе Копачев в 50 километрах от Киева по Обуховской трассе.

В течение 6-7 июля гостям Древнего Киева обещают яркую программу с древними обычаями, катание на лошадях, конно-трюковые шоу, вкусные блюда и средневековые мастер-классы, отдых на пляже Лесного озера, возможность ночевки в уникальных комнатах средневекового антуража и многое другое.

Гостям парка в день Ивана Купала предложат принять участие в увлекательном квесте – поисках папоротника. А с 18:00 и до самой ночи гостей ждет театрализованная программа от конно-трюкового театра и воспроизведение древних обрядов, среди которых – массовый хоровод вокруг Лесного озера, освещенного факелами, возможность запустить сплетенные веночки на воду и насладиться сжиганием чучела, после чего и принять участие в прыжках над очагом. После 01:00 начнется купальская дискотека, которая продлится до 03:00.

Кроме того, народные гуляния продолжатся также в выходные 11 и 12 июля.

Стать гостем Древнего Киева можно, купив билет. Его стоимость на один день мероприятия: 200 гривень - для взрослых, 150 гривень - для студентов и пенсионеров, 80 гривень - для школьников.

Добраться до парка "Киевская Русь", если нет собственного авто, можно на прямых маршрутках, которые отправляются от станции метро Выдубичи. Подробнее можно узнать по ссылке.

Ивана Купала в Феофании

Парк "Феофания" в Голосеевском районе столицы приглашает самостоятельно отпраздновать Ивана Купала небольшими компаниями.

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Так, 6 июля с 17:00 на сцене в парке будут выступать фольклорные коллективы. А рядом со сценой разместят чучело Морены и полевые цветы, из которых можно будет самостоятельно сплести купальские веночки.

По случаю праздника вход в парк в этот день будет бесплатным.

Доехать до парка можно на маршрутном такси № 444 от станции метро Дружбы Народов до конечной остановки на улице Метрологической. Подробнее можно узнать по ссылке.

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