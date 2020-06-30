Ивана Купала-2020: история и традиции праздника

Популярный народный праздник будет отмечаться 6-7 июля.

Совсем скоро украинцы будут отмечать популярный народный праздник, который взял свое начало еще во времена язычества. Речь идет о празднике Ивана Купала. На какие даты он выпадает и какие традиции хранит в себе - читайте ниже.

Ивана Купала 2020 - дата праздника

В нынешнем году праздник будут отмечать с 6 по 7 июля. Празднование начнется вечером в понедельник и продлится в течение суток. Ночью на Ивана Купала соответственно станет ночь на 7 июля.

Праздник Ивана Купала - история

Праздник считается языческим, а возник он после Крещения Киевской Руси. Тогда его назвали праздником Рождения Иоанна, однако, несмотря на введение христианства, полностью избавиться от языческих традиций не удалось. Иоанн Креститель - пророк, крестивший Иисуса. Принято считать, что праздник Иоанна Купала называется именно в честь него, благо имена созвучны.

Традиции на Ивана Купала

Празднование Ивана Купала сопровождается множеством традиций и обычаев. Так, одной из таких считается умывание росой, которой в этот день приписывают особые свойства. Умываться нужно ночью, а положительный результат после этого можно увидеть утром. Еще одной популярной традицией являются ночные купания, разжигание костров и прыжки через него. Согласно одному из поверий, тот, кто прыгнет выше всех, проживет предстоящий год в здравии и счастье.

Девушки в купальскую ночь совершают свой обряд - пускание венков по реке. В том случае, если венок не затонул, а уплыл как можно дальше, его собственнику ожидает скорое замужество и счастливая жизнь.

Многие на Купала совершают гадания, пытаясь предсказать судьбу. Особую популярность в эти дни имеют купальские венки, которые плетут из полевых цветов и травы.

Видео: празднование Ивана Купала в Украине

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