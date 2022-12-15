Именины - это церковный день рождения христианина.

Именинами называют особенный день для верующего, когда церковь чтит память святого с таким же именем, как у человека. У большинства имен несколько именин в году, поэтому главным днем ангела принято считать тот, который ближе всего к дате рождения человека. Некоторые современные имена не упоминаются в церковном календаре. Тогда человеку дают "второе" церковное имя, и по нему верующий отмечает именины.

Календарь именин поможет родителям выбрать имя для ребенка, рожденного в январе. Христиане верят, что если ребенок получит имя святого, которого чтят в день его рождения, то небесный покровитель будет защищать малыша всю жизнь. УНИАН составил календарь именин на январь, который поможет выбрать хорошее имя для новорожденного.

Все дни именин в январе 2022 года

1 января: Григорий, Илья, Тимофей, Аглая.

Видео дня

2 января: Антон, Даниил, Иван, Игнат, Ян.

3 января: Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна, Юлиана.

4 января: Дмитрий, Теодор, Федор, Анастасия.

5 января: Василий, Давид, Иван, Макар, Павел, Ян.

6 января: Ахмед, Иннокентий, Николай, Сергей, Агата, Евгения, Клавдия.

7 января: Леонид, Мария.

8 января: Александр, Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Августина, Агриппина, Анфиса, Мария.

9 января: Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федор, Антонина.

10 января: Александр, Аркадий, Ефим, Игнат, Леонид, Николай, Петр, Симон, Агата.

11 января: Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Ян, Агриппина, Анна, Варвара, Евдокия, Ефросинья, Матрена, Наталья.

12 января: Антон, Даниил, Лев, Макар, Анисия, Арина, Ирина, Мария.

13 января: Михаил, Петр, Мелания.

14 января: Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия.

15 января: Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей, Ульяна, Юлиана.

16 января: Гордей, Арина, Ирина.

17 января: Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Станислав, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Яков.

18 января: Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна.

19 января: Иван, Ян.

20 января: Афанасий, Василий, Иван, Ян.

21 января: Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса, Доминика.

22 января: Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина.

23 января: Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения.

24 января: Виталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор, Федор.

25 января: Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна.

26 января: Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Яков.

27 января: Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Еремей, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина.

28 января: Гавриил, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Алена, Елена, Илона.

29 января: Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Леонилла, Неонила.

30 января: Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина.

31 января: Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана.

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