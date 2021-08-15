Даты православных именин можно использовать при выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в сентябре. Тогда малыш получил благословение святого.
Также календарь именин поможет вовремя поздравить человека с Днем Ангела. Отметим, что День Ангела, в отличие от дня рождения, может быть у человека несколько раз в году.
Именины в сентябре: мужские имена
- 1 сентября: Николай, Андрей, Тимофей
- 2 сентября: Виктор, Александр, Владимир, Лев, Иван, Максим, Самуил, Николай, Степан, Федор, Тимофей
- 3 сентября: Игнатий, Александр, Корнилий, Павел, Фаддей, Рафаил
- 4 сентября: Алексей, Александр, Афанасий, Гавриил, Василий, Иван, Исаакий, Иларион, Макар, Федор, Михаил, Феликс
- 5 сентября: Иван, Ефрем, Николай, Федор, Павел
- 6 сентября: Георгий, Арсений, Кузьма, Петр, Максим
- 7 сентября: Иван, Владимир, Моисей
- 8 сентября: Виктор, Адриан, Георгий, Дмитрий, Роман, Петр
- 9 сентября: Александр, Владимир, Иван, Дмитрий, Степан, Михаил
- 10 сентября: Алексей, Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Афанасий, Вениамин, Григорий, Георгий, Денис, Захар, Ефим, Иван, Илларион, Игнатий, Иосиф, Лукьян, Леонтий, Макар, Николай, Моисей, Павел, Степан, Сергей, Федор
- 11 сентября: Иван
- 12 сентября: Алексей, Александр, Арсений, Гавриил, Василий, Григорий, Даниил, Ефрем, Игнатий, Иван, Корнилий, Макар, Леонид, Максим, Павел, Николай, Петр, Степан, Семен, Федор
- 13 сентября: Владимир, Александр, Геннадий, Мирон, Дмитрий, Михаил
- 14 сентября: Семен
- 15 сентября: Антон, Анатолий, Богдан, Виктор, Василий, Владимир, Ефим, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Павел, Петр, Степан, Федот, Федор, Филипп, Юлиан
- 16 сентября: Андрей, Алексей, Василий, Владимир, Ефим, Иван, Константин, Илья, Михаил, Петр, Николай, Роман, Филипп, Сергей
- 17 сентября: Василий, Александр, Григорий, Иван, Михаил, Митрофан, Моисей, Николай, Петр, Павел, Федор, Степан, Юлиан
- 18 сентября: Алексей, Александр, Афанасий, Давид, Глеб, Ефим, Захар, Максим, Федор
- 19 сентября: Всеволод, Андрей, Давид, Дмитрий, Денис, Иван, Константин, Кирилл, Макар, Михаил
- 20 сентября: Андрей, Александр, Василий, Евгений, Григорий, Иван, Лев, Макар, Михаил, Петр, Николай, Степан
- 21 сентября: Георгий, Иван
- 22 сентября: Алексей, Александр, Афанасий, Григорий, Василий, Дмитрий, Иосиф, Захар, Никита, Сергей
- 23 сентября: Василий, Андрей, Гавриил, Евгений, Глеб, Иван, Константин, Климент, Николай, Петр, Павел, Семен
- 24 сентября: Герман, Виктор, Дмитрий, Карп, Николай, Лев, Петр, Сергей, Роман
- 25 сентября: Афанасий, Алексей, Даниил, Николай, Иван, Семен, Юлиан, Федор
- 26 сентября: Илья, Александр, Корнилий, Лукьян, Леонтий, Николай, Степан, Петр, Юлиан
- 27 сентября: Иван
- 28 сентября: Герасим, Андрей, Григорий, Виссарион, Дмитрий, Иван, Иосиф, Игнатий, Леонид, Макар, Максим, Никита, Петр, Николай, Порфирий, Степан, Семен, Федот, Яков
- 29 сентября: Виктор, Алексей, Григорий, Иосиф, Сергей
- 30 сентября: Дмитрий, Иван, Зиновий, Илья, Мирон, Павел
Именины в сентябре: женские имена
- 1 сентября: Фекла
- 3 сентября: Марфа
- 4 сентября: Ариадна
- 8 сентября: Наталья, Мария
- 9 сентября: Анфиса
- 10 сентября: Сусанна, Анна
- 12 сентября: Елизавета, Ангелина, Евгения
- 14 сентября: Наталья, Марфа, Татьяна
- 15 сентября: Серафима, Ксения
- 16 сентября: Доминика, Василиса
- 17 сентября: Евгения
- 18 сентября: Ираида, Елизавета, Раиса
- 19 сентября: Фекла
- 21 сентября: Мария
- 22 сентября: Анна
- 23 сентября: Татьяна
- 24 сентября: Ия, Евдокия
- 28 сентября: Людмила, Евдокия, Мария
- 29 сентября: Людмила
- 30 сентября: Вера, Александра, Любовь, Ирина, Софья, Надежда
Помните, что к выбору имени следует относиться серьезно и осознанно, ведь оно будет сопровождать человека всю его жизнь.
Именины и День ангела: поздравления
- День Юлии - лучшие поздравления в картинках и стихах
- С днем ангела Владимира: лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках
- День ангела Ольги: что это за праздник и как поздравить именинницу
- День ангела Ивана: поздравления в стихах, прозе и картинках
- День ангела Игоря: поздравления в стихах, прозе и картинках