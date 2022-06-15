Именины - это особенный день для христианина, когда он особенно близок со своим ангелом-хранителем. Именинами или днем ангела человека называют дату, когда церковь чтит память святого с таким же именем, как у этого человека. В такую дату верующий может обратиться к своему святому тезке с молитвой.
Многие христиане верят, что если выбрать ребенку имя из списка именин в день рождения малыша, то ребенок вырастет счастливым и всегда будет под надежной защитой. УНИАН подскажет, как назвать мальчика или девочку в июле, и когда отметить свой день ангела.
Именины в июле 2022 года по церковному календарю
1 июля — Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор.
2 июля — Варлаам, Иоанн, Мария, Паисий.
3 июля — Андрей, Афанасий, Глеб, Гурий, Елисей, Иоанн, Инна, Лазарь, Лука, Мефодий, Наум, Римма, Фома.
4 июля — Алексий, Анастасия, Антоний, Василисса, Георгий, Иоанн, Иона, Иулий, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Феодор.
5 июля — Василий, Геннадий, Иулиания.
6 июля — Агриппина, Александр, Алексий, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Феодор.
7 июля — Антоний, Иаков, Иоанн, Никита.
8 июля — Василий, Дионисий, Евфросиния, Константин, Николай, Никон, Петр, Прокопий, Симеон, Феврония, Феодор, Феодора.
9 июля — Георгий, Давид, Дионисий, Иоанн, Павел, Тихон, Ферапонт.
10 июля — Амвросий, Георгий, Иоанна, Мартин, Самсон, Серапион.
11 июля – Герман, Иоанн, Кир, Ксенофонт, Павел, Сергий
12 июля — Павел, Петр
13 июля — Андрей, Арсений, Варфоломей, Василий, Динара, Иаков, Иоанн, Иона, Матфей, Михаил, Никон, Петр, Софроний, Стефан, Тимофей, Тихон, Филипп, Фома.
14 июля — Ангелина, Алексий, Аркадий, Василий, Дамиан, Иоанн, Косма, Константин, Лев, Никодим, Петр.
15 июля — Иувеналий, Фотий.
16 июля — Александр, Анатолий, Василий, Иоанн, Константин, Марк, Никодим, Филипп.
17 июля — Александра, Алексий, Анастасия, Андрей, Евфимий, Мария, Марфа, Николай, Ольга, Татиана, Феодор, Феодот.
18 июля — Анна, Афанасий, Варвара, Елисавета, Сергий.
19 июля — Аввакум, Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Исидор, Иулиания, Лукиан, Марфа.
20 июля — Герман, Евдокия, Лукиан, Фома.
21 июля — Прокопий.
22 июля — Кирилл, Панкратий, Феодор.
23 июля — Александр, Антоний, Аполлоний, Георгий, Даниил, Леонтий, Маврикий, Нестор, Петр, Стефан.
24 июля — Аркадий, Евфимия, Лев, Никодим, Ольга.
25 июля — Антоний, Арсений, Вероника, Гавриил, Григорий, Евфимий, Иоанн, Михаил, Серапион, Симон, Феодор.
26 июля — Антоний, Гавриил, Иулиан, Сарра, Серапион, Стефан.
27 июля — Иоанн, Никодим, Онисим, Стефан.
28 июля — Агриппина, Владимир, Матрона, Петр.
29 июля — Алевтина (Валентина), Афиноген, Иаков, Иоанн, Иулия, Матрона, Павел, Петр, Феодор.
30 июля — Вероника, Иринарх, Лазарь, Леонид, Марина (Маргарита).
31 июля — Аполлинарий, Афанасий, Иоанн, Леонтий, Стефан.
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