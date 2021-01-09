Именинами называют день памяти святого, имя которого было дано при рождении верующему человеку. Каждый день Православная церковь чествует святых с определенными именами, а их тезки празднуют День ангела. Во время именин люди обращаются к своим покровителям с молитвой о благополучии и здоровье. Календарь именин подскажет вам, кого следует поздравить сегодня с именинами и какое имя дать ребенку, чтобы святой оберегал его по жизни.
Мужские именины 9 января
Лука: от латинского слова lux - "свет".
Степан: произошло от древнегреческого имени Стефанос - "венец", "венок", "корона".
Тихон: в переводе с греческого языка - "судьба", "случай", произошло от имени древнегреческой богини удачи Тюхе.
Федор, Теодор: современные варианты греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".
Женские именины 9 января
Антонина: от греческого слова антао - "вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противница", "противостоящая", "достойная похвалы", или от слова антос - "цветок".
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