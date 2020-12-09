Сегодня в церковном календаре отмечаются 16 мужских именин.

Именины - это духовный день рождения, когда человек устанавливает особенную связь со святым, чьё имя он получил при рождении. Отмечать День ангела принято раз в году - в тот день чествования своего святого, который ближе всего ко дню рождения. Также родители могут назвать ребенка именем одного из святых, чьих памяти посвящен день рождения малыша.

Мужские именины 9 декабря

Афанасий: форма древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский".

Георгий: происходит от древнегреческого имени Георгиос - "земледелец", "возделывающий землю".

Даниил: образовано от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Егор: русский вариант древнегреческого имени Георгий - "земледелец", "возделывающий землю".

Иван, Ян: варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Илья: от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Иннокентий: от латинского innocens - "невинный, безобидный".

Михаил: образовано от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Назар: форма латинского имени Nazarius - "назаретянин", "тот, кто родом из Назарета" в переводе с иврита - "посвятивший себя Господу".

Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Тихон: в переводе с греческого языка - "судьба", "случай", от имени древнегреческой богини удачи Тюхе.

Юлиан: происходит от древнегреческого иулос - "пушистый, кудрявый" в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".

Яков: образовано от древнееврейского имени Яакоб - "держится за пятку".

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова