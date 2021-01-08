Сегодня свои именины празднуют 9 мужских и 4 женских имени.

В день именин церковь почитает святых и великомучеников, а их тезки отмечают свой День ангела. Считается, что в этот день человек устанавливает особую связь со своим одноименным святых и может обратиться к нему с молитвой о благополучии. Родители дают новорожденному имя из списка церковных именин. Мальчик или девочка получит имя одного из святых, которых чествует церковь в день рождения малыша. Это считается хорошей приметой - так ребенок получит своего Ангела-хранителя.

Мужские именины 8 января

Александр: от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Василий: произошло от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Григорий: образовано от древнегреческого слова григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Читайте также8 января 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьДмитрий: форма древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине плодородия Деметре", "земледелец".

Ефим: вариант древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос - "доброжелательный", "благосклонный", "предвещающий добро".

Константин: образовано от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Леонид: форма древнегреческого имени Леонидас - "подобный льву", "потомок льва", "сын льва".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Женские именины 8 января

Августина: женская форма имени Августин, от римского императорского титула augustus - "величественный", "величайший".

Агриппина: женский вариант имени Агриппин, что происходит от древнегреческих слов агриос - "дикий" и хиппос - "лошадь".

Анфиса: образовано от древнегреческого имени Антуса, от слова антос - "цветок".

Мария: происходит от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

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Автор: Екатерина Пулатова