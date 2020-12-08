Церковь отмечает именины как особый день, когда у человека создается связь со своим тезкой-святым. Согласно давней традиции каждый день церковью почитаются святые с определенными именами, а названные их именами люди отмечают День ангела. Родители называют новорожденного именем из списка церковных именин за день, когда родился малыш. Так у ребенка появится Ангел-хранитель, который будет сопровождать его по жизни.
Мужские именины 8 декабря
Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Андрей: от древнегреческого имени Андреас - "мужчина", "мужественный", "отважный".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский".
Виктор: от латинского слова victor - "победитель".
Григорий: произошло от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным".
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Илларион: форма древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - "радостный".
Клим: краткая форма имени Климент, от римского родового имени Clemens - "гуманный", "милосердный", "мягкий".
Кузьма: произошло от греческого имени Космас - "кузнец".
Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "младший".
Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Семен: образовано от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Серафим: произошло от позднелатинского имени Seraphinus, от древнееврейского слова срафим - "огненный".
Ярослав: от древнерусских слова яръ - "ярый, буйный, сильный, мощный" и слова "слава".
Женские именины 8 декабря
Магдалина: произошло от имени евангельской Марии Магдалины - "из Магдалы", от ивритского слова magadella - "завивающая волосы".
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