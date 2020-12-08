Сегодня отмечаются Дни ангела 16 мужских и 1 женского имени.

Церковь отмечает именины как особый день, когда у человека создается связь со своим тезкой-святым. Согласно давней традиции каждый день церковью почитаются святые с определенными именами, а названные их именами люди отмечают День ангела. Родители называют новорожденного именем из списка церковных именин за день, когда родился малыш. Так у ребенка появится Ангел-хранитель, который будет сопровождать его по жизни.

Мужские именины 8 декабря

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Андрей: от древнегреческого имени Андреас - "мужчина", "мужественный", "отважный".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский".

Виктор: от латинского слова victor - "победитель".

Григорий: произошло от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Илларион: форма древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - "радостный".

Клим: краткая форма имени Климент, от римского родового имени Clemens - "гуманный", "милосердный", "мягкий".

Кузьма: произошло от греческого имени Космас - "кузнец".

Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "младший".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Семен: образовано от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Серафим: произошло от позднелатинского имени Seraphinus, от древнееврейского слова срафим - "огненный".

Ярослав: от древнерусских слова яръ - "ярый, буйный, сильный, мощный" и слова "слава".

Женские именины 8 декабря

Магдалина: произошло от имени евангельской Марии Магдалины - "из Магдалы", от ивритского слова magadella - "завивающая волосы".

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Автор: Екатерина Пулатова