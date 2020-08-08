Именинники 8 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.
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Некоторые празднует это событие по несколько раз в год. В день именин нужно почитать того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну - ближайшую ко дню рождения.
УНИАН расскажет, кто именинником сегодняшнего дня, 8 августа. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечаются 5 именин: 4 мужских и 1 женские.
Именины 8 августа 2020: мужские имена
Согласно церковному православному календарю, 8 августа отмечают именины мужчины, которые при крещении получили следующие имена:
Игнат - от римского родового имени Egnatius, происходящего от латинского ignis (то есть "огонь");
Моисей - имя, скорее всего, имеет египетское происхождение и означает "извлеченный из воды", "взятый из воды";
Сергей - от римского родового имени Sergius (то есть "знатный", "высокий");
Теодор - в переводе с латинского означает "дар Божий", "посланник Бога";
Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - то есть "дарованный Богом", "Божий дар".
Именины 8 августа 2020: женские имена
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Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы обряд наименование приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующим именем:
Прасковья - от древнегреческого имени Параскеве. Оно, в свою очередь, переводится как "ожидание", "приготовления", "канун субботнего праздника (пятница)".
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