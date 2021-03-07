Сегодня отмечается 15 мужских и 5 женских именин.

Именины - это день почитания памяти святых и мучеников с определенными именами. Эти дни обозначены в церковном календаре святцев. Многие родители придерживаются старой церковной традиции, по которой имя ребенку дают из календаря святцев. Для этого ребенка нарекают одним из имен святых, которых чтят в день рождения малыша.

Мужские именины 7 марта

Андрей: происходит от древнегреческого имени Андреас, от слова андрос - "мужчина", "человек", "мужественный", "смелый", "отважный".

Афанасий: образовано от древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".

Виктор: от латинского слова victor - "победитель".

Владимир: от древнерусского имени Володимѣръ, что состоит из слов "володѣти" - владеть и "мир" - "великий правитель", "повелитель мира".

Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять", "властвовать" и maren - "известный", "великий", т. е. "знаменитый властитель", немецкий аналог имени Владимир.

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный Богу", "испрошенный у Бога".

Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Сергей: образовано от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок, венец", "корона".

Федор, Теодор: современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Филипп: от древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".

Женские именины 7 марта

Арина, Ирина: произошло от древнегреческого имени Эйрене - "спокойствие", "мир", "покой".

Варвара: от древнегреческого имени Барбара, от барбарос - "не говорящий по-гречески", "не грек", "чужеземный", а также "грубый", "жестокий".

Елизавета: произошло от древнееврейского имени Элишеба - "мой Бог - клятва", "почитающая Бога".

Прасковья: произошло от древнегреческого имени Параскеве - "ожидание", "приготовление", "канун субботнего праздника (пятница)".

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Автор: Екатерина Пулатова