Именинники 7 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В седьмой июльский день отмечается 5 мужских именин.

Выбирая имя для новорожденных мальчика или девочки, родители обращают внимание на церковный православный календарь, чтобы назвать ребенка в честь святого, который почитается в этот день. Считается, что таким образом малыш получит покровительство святого.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 7 июля. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечается 5 мужских именин.

Именины 7 июля 2020: мужские имена

В этот день именины отмечают те мужчины, кто при крещении получил одно из следующих имен:

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Антон – от римского родового имени Antonius, которое происходит от древнегреческого Антао ("встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться") или антос ("цветок");

Иван – от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн (то есть "помилованный Богом");

Никита – от древнегреческого имени Никетас, что происходит от никетес ("победитель");

Яков – от древнееврейского имени Яакоб (переводится как "держащийся за пятку");

Ян – польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 7 июля 2020: женские имена

Для седьмого дня июля в церковном православном календаре нет женских имен, поэтому рожденную в эту дату девочку следует назвать в честь одной из святых ближайших женских именин.

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