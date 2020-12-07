Сегодня отмечаются 10 мужских и 2 женских именин.

В православии издревле принято посвящать каждый день в году определенным именам выдающихся святых. Носящие их имена люди отмечают свои именины. Праздновать день ангела принято раз в году - в тот день чествования святого, который ближе всего ко дню рождения. Также из списка именин за день рождения малыша верующие родители выбирают имя для ребенка - это считается хорошей приметой.

Мужские именины 7 декабря

Александр: от древнегреческого имени Александрос - "людской защитник".

Алексей: форма древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Григорий: произошло от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным".

Евгений: образовано от древнегреческого имени Эугениос, от слова эугенес - "благородный", "из хорошего рода".

Иван, Ян: форма древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Марк: вариант греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток".

Митрофан: произошло от древнегреческого имени Метрофанес - "явление матери".

Михаил: образовано от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Симон: в переводе с древнееврейского - "Бог услышал".

Женские именины 7 декабря

Августина: женская форма имени Августин, от римского императорского титула augustus - "величественный", "величайший".

Екатерина: форма греческого имени Экатерини, от древнегреческого слова катарос - "чистая", "непорочная".

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Автор: Екатерина Пулатова