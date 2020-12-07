В православии издревле принято посвящать каждый день в году определенным именам выдающихся святых. Носящие их имена люди отмечают свои именины. Праздновать день ангела принято раз в году - в тот день чествования святого, который ближе всего ко дню рождения. Также из списка именин за день рождения малыша верующие родители выбирают имя для ребенка - это считается хорошей приметой.
Мужские именины 7 декабря
Александр: от древнегреческого имени Александрос - "людской защитник".
Алексей: форма древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Григорий: произошло от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным".
Евгений: образовано от древнегреческого имени Эугениос, от слова эугенес - "благородный", "из хорошего рода".
Иван, Ян: форма древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Марк: вариант греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток".
Митрофан: произошло от древнегреческого имени Метрофанес - "явление матери".
Михаил: образовано от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Симон: в переводе с древнееврейского - "Бог услышал".
Женские именины 7 декабря
Августина: женская форма имени Августин, от римского императорского титула augustus - "величественный", "величайший".
Екатерина: форма греческого имени Экатерини, от древнегреческого слова катарос - "чистая", "непорочная".
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