Именинники 7 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В седьмой августовский день отмечаются 2 мужских и 3 женских именин.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых.

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Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

Согласно церковному календарю, 7 августа отмечаются 5 именин: 2 мужских и 3 женских. УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня.

Именины 7 августа 2020: мужские имена

Согласно церковному православному календарю, 7 августа отмечают именины мужчины, которые при крещении получили следующие имена:

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс "защищать" и андрос - "человек", "мужчина";

Макар - от древнегреческого Макариос ("благословение", "блаженный", "счастлив").

Именины 7 августа 2020: женские имена

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Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы обряд наименование приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать одним из следующих имен:

Анна - от древнееврейского имени Ханна (в переводе означает "милость", "благодать", "сила", "храбрость");

Ираида - от древнегреческого имени Хераис (что переводится как "из рода Геры", "дочь героя", "героиня");

Олимпиада - от греческого "воспевающая небо".

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