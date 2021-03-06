Сегодня празднуются именины 12 мужских и 1 женского имени.

В списке церковных святцев обозначены все даты почитания церковных святых и мучеников. Из этого списка христиане выбирают имя для детей. Многие родители придерживаются старой традиции, по которой имя ребенку выбирают из списка церковных именин за день рождения малыша. Мальчику или девочке дают одно из имен святых, которых чтят в дату рождения ребенка.

Мужские именины 6 марта

Александр: от древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек", т.е. "людской защитник".

Георгий, Егор: происходит от древнегреческого имени Георгиос, от георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Даниил: от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Захар: форма имени Захарий, Захария, от древнееврейского имени Зехарья - "Господь вспомнил", "памятный Господу", "вспомянутый Господом", "помнящий Господа".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Остап: форма греческого имени Евстафий - "твердый", "неизменный", "стойкий", "твердостоящий" от греческого имени Евстахий - "цветущий", "плодородный", "пышно колосящийся".

Павел: происходит от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Тимофей: образовано от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Женские именины 6 марта

Ольга: произошло от древнескандинавского имени Hélga - "святая", "священная", "мудрая", "светлая", "ясная", "роковая", древнеславянское имя, происходящее от имен Вольга, Волх - "солнечная", "хорошая", "значимая", "великая".

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Автор: Екатерина Пулатова