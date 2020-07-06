Именинники 6 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот июльский день отмечается 11 мужских и 1 женские именины.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Ежедневно в течение всего года вспоминают определенных святых, а люди, которые названы их именами, соответственно, празднуют День ангела.

По церковному православному календарю 6 июля отмечается 12 именин: 11 мужских и 1 женские. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот день.

Именины 6 июля 2020: мужские имена

В православном календаре на 2020 год указаны на шестой день июля именины для тех, кто при крещении получил следующие мужские имена:

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Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс ("защищать") и андрос ("человек", "человек");

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос (то есть "защитник");

Антон - от римского родового имени Antonius, что происходит от древнегреческого Антао ("встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться") или антос ("цветок");

Артем - от древнегреческого имени Артемиос, которое происходит от имени богини Артемиды ("посвященный Артемиде") или от слова артемес ("невредимый, здоровый", "безупречного здоровья");

Герман - от латинского germanus - "братский, близькийм, "единокровный, родной", "настоящий, истинный, настоящий" один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) - "воин";

Иосиф - от древнееврейского имени Йосеф (т. е. "Яхве воздаст");

Митрофан - от древнегреческого имени Метрофанес: метер ("мать") + файно ("показывать, светить, являть");

Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");

Святослав - от древнерусского святой ("святой" + "слава", то есть "Священная слава");

Теодор - в переводе с латинского означает "дар Божий", "посланник Бога";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Именины 6 июля 2020: женские имена

По церковному православному календарю в этот день отмечается одни женские именины. Рожденных 6 июля девочек, чтобы таинство наименования приобрело истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровителя, стоит назвать таким именем:

Агриппина - женская форма от Агриппин, происходящего от римского родового имени Agrippa, происходящего от древнегреческого агриос ("дикий") + хиппос ("лошадь").

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