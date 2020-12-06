В православии каждый день посвящен некоторым святым и великомученикам. Тезки святых в день чествования своего покровителя празднуют именины. Родители выбирают имя для ребенка из списка имен святых, которых вспоминают в день рождения малыша. Тогда у новорожденного появится Ангел-хранитель, который будет сопровождать его по жизни и защищать от бед и несчастий.
Мужские именины 6 декабря
Александр: от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Борис: от старославянского имени Борислав - "борец", "славный в борьбе".
Григорий: произошло от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".
Елизар: форма древнееврейского имени Элеазар - "Бог помог".
Иван, Ян: образовано от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Митрофан: форма древнегреческого имени Метрофанес: метер - "мать" + файно - "показывать, являть".
Серафим: форма позднелатинского имени Seraphinus, от древнееврейского срафим - "огненный".
Федор, Теодор: современная форма греческих имен Теодорос и Феодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".
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