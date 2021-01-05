В церковной традиции каждый день в году посвящен определенным именам святых и великомучеников. Верующие почитают их память и деяния, а имена святых обозначают в календаре именин. Тезки святых в день почитания своего покровителя празднуют День ангела. А среди родителей существует обычай давать ребенку церковное имя в честь одного из имен святых, которых почитает церковь в день рождения малыша. Тогда у новорожденного появится свой Ангел-хранитель, который защитит его от бед и несчастий.
Мужские именины 5 января
Василий: образовано от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Давид: произошло от древнееврейского имени Давид - "любимый".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Макар: от древнегреческого макариос - "благославенный", "блаженный", "счастливый".
Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "незначительный", "младший".
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